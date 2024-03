Európa egyik legrangosabb utánpótlás-nevelő autóverseny-sorozatában, az FIA Brit Formula 4-ben, a Virtuosi Racing színeiben folytatja versenyzői pályafutását Molnár Martin. A 15 esztendős versenyző a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA tehetséggondozó programja, a Hungarian Motorsport Academy tagja, az idei évtől az akadémia mellett a 4iG Nyrt. támogatásával versenyezhet az autósport őshazájában.

A brit Formula 4-ben folytatja a 15 éves magyar versenyző, Molnár Martin.

Molnár Martin a 2024. április 27-én kezdi meg a tízfordulós szezont, ami olyan legendás pályákat érint, mint a Donington Park, Brands Hatch, Silverstone vagy Zandvoort, amelyek korábbi vagy jelenleg is Forma–1-es nagydíjak helyszínei. Nagy-Britannia a világ legnépszerűbb autóversenye, a Forma–1 központja, a világbajnokságon induló 10 csapatból 8 rendelkezik angliai telephellyel, és a szigetország az utánpótlásképzés terén is kiemelkedő szakmai közegnek számít. Martin csapata, a Virtuosi Racing a Formula 4 után a Forma–1-ig vezető további kategóriákban is jelen van, korábban náluk versenyzett a Csou Kuan-jü (Zhou Guanyu) és a gyorsaságimotoros legenda, Mick Doohan fia, Jack Doohan is.

Molnár Martin angliai szereplése mérföldkő a hazai autó-motorsport történetében, hiszen

ő az első magyar pilóta, aki FIA minősítésű brit bajnokságban áll rajthoz.

A 2010-es években Kiss Pál Tamás a brit F4-es bajnokság elődjében, a brit Formula Renault 2.0-ban versenyzett, majd egészen a Forma–1 előszobájáig jutott. Kiss Pál Tamás jelenleg a Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője és egyben Martin instruktora is.

Ennyi a Formula–1-es versenyzők fizetése 2024-ben A három legjobban kereső pilóta az F1-ben Lewis Hamilton, Max Verstappen és Fernando Alonso. Megnéztük, hogy mekkora a maradék 17 Formula-1-es versenyző fizetése 2024-ben. A felsorolásból hiányoznak a különböző bónuszok.

Tavaly augusztusban lehetőségem nyílt, hogy megnézzek egy versenyhétvégét a Donington Parkban és rögtön megtetszett a bajnokság. A csapattal könnyen megtaláltuk az összhangot, és be tudtam illeszkedni, ami nagyon fontos azután, hogy az elmúlt évek során másik országban versenyeztem. Nyár óta sokat teszteltem, a 321 Perform és a Fit4Race csapatával átalakítottuk az izomzatomat, rendszeresítettük a szimulátoros edzéseket. Nagyon várom, hogy megmutathassam, hogy mire vagyunk képesek a Virtuosival. Új korszak kezdődik most a pályafutásomban, ami nem jöhetett volna létre a szüleim, valamint a partnereink nélkül. Köszönöm szépen nekik a lehetőséget!

– tette hozzá Molnár Martin.

Tudatos építkezés a siker felé vezető úton

Molnár Martin 2018 óta versenyszerűen gokartozott, az elmúlt évek során a családjától távol, Olaszországban élt. Hétről hétre azokban az olasz sorozatokban, például a WSK-ban, a Champions of the Future és a CIK FIA Európa-bajnokságban edződött, amelyek évtizedek óta a későbbi Forma–1-es pilótákat és más kategóriák kiválóságait is kitermelik.

Martin 2023-ban az első magyar versenyző lett, aki megnyerte a Winter Cup versenyt a gokartsport emblematikus helyszínén, Lonatóban, majd több hónapig vezette az FIA Karting világranglistáját OK kategóriában. Sikerei alapján első magyarként beválogatták a Richard Mille Young Talent Academy 2023-as válogatójára is.