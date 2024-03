Idén Szaúd-Arábia futballklubjai nem ismétlik meg az elmúlt évek költekezését, miután az olajmonarchia szeretné a szektor veszteségeit mérsékelni és fenntarthatóbb belföldi játékospiacot létrehozni.

A szaúdi focicsapatok hároméves költségvetést kaptak tavaly nyáron az ország vagyonalapjától, és nincs tervben, hogy idén újabb forrásokhoz jussanak – közölte a szaúdi futballszövetség működési igazgatója, Carlo Nohra.

Fotó: Shutterstock

A Bloombergnek nyilatkozó futballvezető leszögezte, hogy az ügyletek nem egyetlen évre szóltak, így a csapatoknak el kell adniuk játékosokat, ha szeretnék növelni költségvetésük mozgásterét.

A királyság csapatai tavaly nyáron 875,4 millió dollárt költöttek külföldi játékosokra az átigazolási szezonban a FIFA adatai szerint,

aminél csak az angol klubok által elköltött 1,98 milliárd dollár volt magasabb ugyanabban az időszakban.

Olyan sztárok igazoltak tavaly Szaúd-Arábiába, mint Neymar, Karim Benzema vagy épp az egykori liverpooli csapatkapitány, Jordan Henderson, igaz, az utóbbi már ott is hagyta az olajmonarchiát az Ajaxért. A tavalyi átigazolási hullám előtt pedig 2022-ben Cristiano Ronaldo szerződött az országba, amely a külföldi edzőkre is vadászik, így ott dolgozik például Steven Gerard vagy Roberto Mancini is.

Noha a világsztárok segítették a szaúdi bajnokságot abban, hogy több mint 130 országba eladja a közvetítési jogokat a korábbi szezont jellemző ár négyszereséért, játékoseladásokból csak 15,7 millió dollárt kerestek a szaúdi csapatok.

Még inkább baljós jel, hogy a több tucat csúcsjátékossal sem sikerült elérni, hogy megteljenek a stadionok, így

a jelenlegi szezon átlagos nézőszáma meccsenként csak 8321 eddig, 10 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Nohra szerint az alacsony nézőszám egyik oka a stadionok hiányos felszereltsége, ezért azon dolgoznak, hogy javítsák a fogyasztói élményt, ám ez nem megy máról holnapra.

Az olajmonarchiában több stadion is épül, miután a 2027-es Ázsia-bajnokságot az országban tartják, és várhatóan a 2034-es világbajnokságot is. Ez utóbbihoz azonban legalább 14, legalább 40 ezer néző befogadására alkalmas stadion szükséges, miközben jelenleg csak két ilyen van az országban.