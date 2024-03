Saját bevallása szerint már a mindennapjai részévé vált a nyári olimpia és paralimpia Habsburg Györgynek, Magyarország párizsi nagykövetének. Az M1 aktuális csatornának adott interjújában Habsburg György közölte, erős a kapcsolata a sporttal, s a családja főként a lovas sportokban aktív.

Az olimpiai és paralimpiai érem a bemutatón / Fotó: MTI

A két lányom és a fiam is military lovaglással foglalkozik, az utóbbi tavaly a világbajnokságon is részt vett. Jómagam inkább szurkoló és logisztikai háttérember vagyok ebből a szempontból. A párizsi olimpia és paralimpia pedig már a mindennapjaim része, jó ideje zajlanak az előkészítő folyamatok

– fejtette ki.

A nagykövet elmondta, a francia fővárosban sok helyütt építkezések és forgalmi akadályok vannak, de az emberek nagyon várják az olimpiát. Sokan ugyanakkor inkább vidékre mennek majd a játékok alatt a rengeteg érkező miatt, és bérbe adják a lakásukat. A versenyek a nevezetességek, azaz az Eiffel-torony, a Trocadero és a Concorde tér közelében is zajlanak, ezek az erős biztonsági igények miatt nehezen szervezhetők, és nagy kihívást jelentenek majd a belvárosban lakók számára – jelentette ki Habsburg György, majd rátért a nyitóünnepség lebonyolítására: a Szajna melletti tribünökön több mint 300 ezer ember ül majd, és további 200 ezren lesznek majd az ablakokban. Emellett sok delegáció tartózkodik majd a városban, és ezen a ponton a nagykövetség is bekapcsolódik a szervezésbe, mert biztosan jönnek állami vezetők is.

A nagykövet reméli, hogy sok magyar szurkoló utazik Párizsba, és ha netán valami baj történik, a megerősített konzulátusi részleg tudja majd kezelni a problémáikat. Szorosan együttműködnek a Magyar Olimpiai Bizottsággal is, főleg a logisztikai kérdésekben.

Magyarország mindig sikeres volt az olimpiákon, és biztos vagyok benne, hogy sikeres is lesz. A párizsi olimpia remek alkalom, hogy ismét megmutassuk az országot a világnak, és a nagykövetség is azon dolgozik, hogy minél nagyobb láthatóságot szerezzen az országnak

– tette hozzá Habsburg György.