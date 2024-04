Hat év után ismét az Ausztrál Nagydíjjal rajtol jövőre a Forma–1-es versenyszezon, míg a Magyar Nagydíjra augusztus 1–3-án kerül sor a Hungaroringen – derül ki a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 2025-ös versenynaptárából.

A Forma–1 versenyzői augusztus 3-án versenyeznek a Hungaroringen

Fotó: Anadolu via AFP

A 75. Forma–1-es idény március 14-én kezdődik majd Melbourne-ben és december 7-én Abu-Dzabiban zárul.

A jövő évi versenyt már most nagy érdeklődés övezi, hiszen Lewis Hamilton 2025-től a Ferrari Formula–1-es csapatában szerepel. Az Autosport szakújság és a BBC is arról számolt be, hogy a hétszeres világbajnok brit pilóta egy évtized után elhagyja a Mercedest.

Teljesen megújul Mogyoród

Az update feltétele volt annak, hogy a Magyar GP szerződését 2032-ig meghosszabbították, és 2026-ig végezni is kell vele. Az első ütem, ami idén befejeződik, elsősorban a közműcseréket foglalja magába és 9 milliárd forintba kerül.

A felújítás második szakaszában új, ikonikus főépületet is felhúznak, amelyben nemcsak a műveleti operatív központ és irodák, hanem kávézó, shop és porta is helyet kap. Emellett a főlelátót is felújítják, és a boxutca paramétereit is jelentősen bővítik.

A 2024-es futam előtt 60 nappal kapjuk vissza a pályát a kivitelező konzorciumtól, a fennmaradó idő áll rendelkezésünkre a verseny előkészítésére és lebonyolítására

– mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, egyben a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.