Marco Rossi szövetségi kapitány együttese képes lehet továbbjutni a nyári Európa-bajnokságon a házigazda németeket, valamint a svájciakat és a skótokat is felvonultató csoportból – mondta George F. Hemingway, a Budapest Honvéd egykori tulajdonosa.

A Honvéd volt tulajdonosa szerint a magyar labdarúgó válogatott sikeres lehet az EB-n / Fotó: AFP

Az üzletember az M1-nek adott interjúban úgy fogalmazott,

a válogatottal szemben nem szabad túl magasra tenni a lécet, szerinte ugyanis már az siker, hogy a csapat kijutott az Eb-re.

Ez az együttes képes arra, hogy bizonyos ellenfeleket megverjen, és biztos vagyok abban, hogy az Európa-bajnokságon a tisztes helytállás meglesz, a válogatott tisztességes eredményt fog elérni, de nem kell Eb-címet vizionálni – jelentette ki Hemingway. A kispesti klubot 2006 és 2019 között irányító üzletember elmondta, általánosságban nem foglalkozik labdarúgással, de a magyar futballt és elsősorban a Honvédot nyomon követi.

Tizenhárom évig benne voltam, természetes, hogy vannak gondolataim. Reménykedem abban, hogy

a Honvédnak a másodosztályban nem lesznek kiesési gondjai, de a mostani tulajdonosok hozzá nem értő, haszontalan, inkompetens embereket vettek fel,

ezért mélyrepülés kezdődött, amit már nem tudtak megállítani – mondta Hemingway, aki szerint magáért beszél, hogy a kispesti klubnál a 2019-es eladás óta mennyi vezetőedző megfordult már.

Ha az ember egy futballklubot akar vezetni, azt kétféle módon lehet: az egyik, hogy megtanulja a szakmát és jó emberekkel veszi körül magát, nekem ez három évembe került. A másik, hogy a tulajdonos csak ünnepelteti magát és hozzáértő embereket alkalmaz, ők hozzák a szakmát. Harmadik út nincs. A jelenlegi tulajdonosok a második utat választották, de rossz embereket vettek fel szakmai posztokra – jelentette ki.

Hemigway szerint két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a Honvéd visszajusson az élvonalba: egy nagyon kompetens, első osztályú vezetőedző, valamint négy meghatározó játékos, közte egy-egy belső védő és csatár, illetve két támadó középpályás.

Jó az alap, ez a fiatal csapat nagyon jó lehet, de az általam említett négy futballistát Magyarországról nem lehet megszerezni, ezért külföldről kellene igazolni. Ez azzal jár, hogy a tulajdonos lemond a magyar szövetségtől érkező támogatásról, így viszont nagyjából két év alatt vissza lehetne kerülni az együttessel az NB I-be. A következő idényben nem lesz könnyű helyt állni a másodosztályban, hiszen lesz ott egy Szeged, egy Mezőkövesd, egy Kisvárda, valamint vagy a Vasas, vagy a Győr, és ezek mind ugyanúgy élvonalba akarnak majd jutni – vélekedett Hemingway, aki szerint csak gyerekekkel nem lehet felkerülni az első osztályba.

A Honvédnál nagyszerű szurkolótábor van, most is kint vannak általában kétezren, az NB I-ben négy-ötezer ember biztosan összejönne minden mérkőzésen. Ha sikerül a feljutás, akkor onnantól számítva két-három éven belül lehet egy tiszta Magyar Futball Akadémia-csapat egy-két külföldivel, mint amilyen Lanzafame volt, akit érdemes volt idehozni – fogalmazott az üzletember. Hozzátette, aki a Honvédhoz megy tulajdonosnak, annak komoly befektetést kell vállalnia, mivel a klubnak adósságai is vannak, illetve az élvonalba kerüléshez le kell mondani az MLSZ-támogatásról. Elmondta:

a valaki klubvezetést akar tanulni, akkor tessék elmenni Paksra, mert ott jól csinálják.

Hemingway felidézte, hogy korábban támogatta az NB I létszámának 16-ról 12 csapatra történő csökkentését, most viszont jónak tartaná azt, ha 18 együttes szerepelne a magyar élvonalban.

Van pénz, de az most természetesen nincs rendesen elosztva.

Ha egyik csapat sem lenne favorizálva, akkor elegendő lenne a pénz arra, hogy fenntartsanak egy 18 csapatos első osztályt. Mindezek mellett a légiósok számát háromban kellene maximalizálni, az akadémiákról érkező fiatalokat pedig játszatni kellene, így a válogatott is megerősödne egy 5-10 éves periódusban, mert az ifjú futballisták az NB I-ben játszanának és lenne egy komoly bajnokság.

Persze ha nincs egy olyan együttes, ahova minden pénzt odairányítanak, akkor két-három évig nem lenne nemzetközi kupában eredmény, de később ugyanazokat az eredményeket három-négy klub érhetné el – fejtette ki az üzletember. Hangsúlyozta, a magyar labdarúgásnak fontos, hogy a Szeged, a Győr, a Nyíregyháza, a Pécs, a Honvéd és a Vasas is az NB I-ben szerepeljen, és jelenleg ez kellene, hogy legyen a cél, mint ahogyan tíz évvel ezelőtt más célokat fogalmaztak meg. A magyar válogatottról beszélve azt is kijelentette: ahhoz, hogy a csapat a világranglistán is feljebb kerüljön, az kell, hogy ezt a stratégiát kövessék.

Hemingway azt mondta, minél több tehetséges magyar futballista kerül ki külföldre, annál jobb, ez ugyanis szerinte nem gyengíti a hazai labdarúgást.

Marco Rossiról úgy vélekedett, az olasz edző a kezdetektől fogva jó szakember volt, mindemellett jó ember is és maga mellé tudta állítani a többi jó embert.

Sok olyan edző van, aki szakmailag magas színvonalat képvisel, de vacak, jellemtelen ember, vagy nincs karaktere. Rossi nem ilyen, és a Honvédnál is sokat tanult, ennek is köszönhetően lett eredményes szakember – jelentette ki.