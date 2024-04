Tényleg nagyhatalom vagyunk: jól állunk olimpiai kvótákkal – és még nincs vége

Ezen a hétvégén is sokkal gyarapodhat a magyar csapat kvótaszáma Párizsra, és már most sem állunk rosszul. Tényleg nagyhatalom vagyunk, ami az olimpiai játékokat illeti: akár a legutóbbinál is nagyobb lehet a küldöttségünk idén, ahogy a pénzjutalmak is nőttek tíz százalékkal. Három hónap van még az olimpiáig, azaz fokozódik az izgalom.

2024.04.13. 09:36 | Szerző: Szűcs András

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke február legvégén, amikor 92 kvótánál tartottunk, úgy vélekedett, hogy időarányosan jól állunk, pedig éppen túlestünk a csalódáson, hogy a női kosárlabda-válogatott egyetlen ponttal maradt le Párizsról. Gyulay Zsoltnak igaza volt, annál is inkább, mert az azóta eltelt másfél hónapban már 130-ra szökött a kvótaszámunk, továbbá a 32 olimpiai sportágból húsz feletti lesz a képviseletünk, ami ugyancsak szép produkció. Ráadásul még nem is teljes. Ezen a hétvégén a női kézisek is megszerezhetik az olimpiai helyüket / Fotó: Illyés Tibor / MTI A jelentős kvótaszám-emelkedés többek között annak köszönhető, hogy szokásosan tavasszal pörög fel a számláló, hiszen az ötkarikás játékokhoz közeledve sok a kvalifikációs verseny, azon sportágakban pedig, ahol a világranglista az irányadó, ilyenkor vagy még később, a nyár elején húzzák meg a vonalat. Csapataink még harcban állnak További adalék a növekményhez, hogy a csapatsportok nagyot lendítenek az létszámon – ezért is fájt a kosarasok kiesése –, hiszen például a két vízilabda-csapatunk 24 főt és két tartalékot jelent. Ráadásul a kvótaszámhoz arányítják a háttérstáb méretét, azaz minél több a sportolónk, annál több orvost, masszőrt, egyéb segítő munkatársat utaztathatunk Párizsba. Márpedig ezen a hétvégén újabb csapatunk, a női kézilabda-válogatott juthat ki az olimpiára, ami már-már történelmi tett volna. Legutóbb 2004-ben, Athénban fordult ugyanis elő, hogy négy csapatsport-válogatottunk is kijutott az olimpiára, és ahogy akkor, úgy most is a kézilabda duplázhat a vízilabda mellett, illetve a 3x3-as kosárcsapataink is selejteznek még. 1996-ban a labdarúgó-válogatottunk is megmutathatta magát az ötkarikás játékokon / Fotó: GettyImages Négynél több csapatsport-válogatottunk csak 1980-ban, Moszkvában olimpiázhatott, hiszen akkor a női röplabda-válogatott is kijutott. Azóta jobbára kettő-három csapatunk volt, jellemzően természetesen a pólósok és a kézisek, de 1996-ban, Atlantában a labdarúgók jelentettek még üdítő pluszkivételt. Tényleg jók vagyunk – persze olimpiacentrikusak is A héten az úszó országos bajnokságon is született egy-két olimpiai A-szintes idő, a júniusban esedékes Európa-bajnokságon is születhet még, és vannak bőven vannak még olyan sportágaink, amelyek „világranglistásak”. Így például hivatalosan még nem, a gyakorlatban mégis kijelenthető, hogy onnan is lesz még kvalifikáció: cselgáncsban például négy-hat kvóta a jóslat, teniszben pedig a világranglista-37. Marozsán Fábián akkor sem tudna lemaradni a férfiak 64-es olimpiai táblájáról, ha akarna, és akadnak további hasonlóan valószínű olimpikonjaink. Bízom benne, hogy 175 fölött leszünk – összegzett másfél hónapja Gyulay Zsolt, és a reménye nemcsak megvalósulhat, de überelné a legutóbbi, a koronavírus-járvány miatt 2020-ról 2021-re halasztott olimpia 173-as kvótaszámát. Ezzel pedig régiós összevetésben továbbra is remekelnénk. A kvótaszámokról körkérdést intéztünk a szomszédos, valamint azon országok olimpiai bizottságaihoz, amelyek a mi sportrégiónkhoz tartoznak. Nem volt nagy a válaszadási hajlandóság, ugyanakkor a csehek részéről a kenulegenda, az ottani olimpiai misszió vezetőjeként Martin Doktor válaszolt, ráadásul így is kirajzolódott: tényleges nyári olimpiai sporthatalom vagyunk a környéken. Feltehetjük, hogy a kérdésfeltevés óta a rivális nemzeteknél is nőtt a kvótaszám, de mivel a miénk is emelkedik, biztos, hogy nem változtak jelentősen a viszonyok. A heti országos bajnokságon Milák Kristóf is visszatért a versenyzéshez, éremesélyes lehet Párizsban is/ Fotó: Kovács Tamás / MTI Hozzánk a legközelebb még Szerbia áll, amely a hivatalos válasza szerint 13 sportágban 80 kvótával rendelkezett összesen, viszonylag igazságos 43-37-es férfi-női leosztásban, plusz volt még 13 szintes sportolójuk is. Nagyjából feleennyinél, 42-nél tartottak a csehek (13 sportágban) és a szlovénok (11 sportágban), plusz 9, illetve 7 szintesnél. A bosnyákoknak két úszószintje volt meg hivatalosan, de ahogy a többiek, ők is hangsúlyozták, hogy több sportolójuk közel áll az olimpiai szinthez, amit könnyen elérhetnek a határidőig, illetve a világranglistás sportágakban számos versenyzőjük áll kijutó helyen. 55 millió jár az olimpiai aranyért Tehát a kvótákat tekintve nemcsak a saját közelmúltunkhoz, hanem a régióhoz képest is jól állunk – aztán, hogy a MOB elnökének az érmekre vonatkoztatott jóslata is megvalósul-e, már más kérdés. Gyulay Zsolt úgy vélekedett, hogy 10-12 aranyesélyünk lehet, aminek általában a harmada jön be – legutóbb, Tokióban 6-7-7-es éremleosztással zártunk. Mindenesetre amolyan motiváció-serkentőként idénre 10 százalékkal emelkednek az olimpiai pénzjutalmak, amik a következőképp alakulnak Párizsban: 1. hely: 55 millió forint

2. hely: 39,27 millió forint

3. hely: 31,35 millió forint

4. hely: 23,65 millió forint

5. hely: 15,73 millió forint

6. hely: 12,54 millió forint

7. hely: 6,27 millió forint

8. hely: 3,08 millió forint Nyolcmillió jegyet már eladtak az olimpiára Az idei olimpiával kapcsolatban vannak egyéb hírek is. Például a terrorveszélytől félve a helyi szervezők egymillió embert terveznek átvizsgálni a megnyitó előtt, miközben a játékok költségvetésre rég elszállt. Mindeközben azért nyolcmillió jegyet eladtak már a játékokra, amire a magyar csapatnak nemcsak a formaruhája készül, de a szurkolók is nemzeti színekbe öltözhetnek a nyárra.