Sebastian Vettel és a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff sem zárta ki, hogy a német pilóta a német csapattal térhetne vissza a Formula–1-be. A felvetésnek az nyitott teret, hogy a Mercedestől az esztendő végén távozik a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, akinek az utódát még nem jelölték ki, Vettel pedig szabadon igazolható, miután 2022 végén gyakorlatilag visszavonult. De nem teljesen.

Vettel gondolkodik a jövőjén / Fotó: MTI/EPA/Ali Haider

A Mercedes–Vettel egyezségnek az adott új lendületet, hogy a négyszeres világbajnok pilóta a héten interjút adott a brit Sky Sports csatornának, amiben természetesen az is szóba került, hogy vannak-e tervei a Forma-1-be visszatérésre.

Brit–német csere: Vettel kerülhet Hamilton helyére

Vettel a saját elmondása szerint nem szakította meg teljesen a kapcsolatát az F1-gyel, időnként beszél a tagjaival, így Toto Wolff-fal is. Ennek kapcsán szegezték neki a kérdés, hogy amennyiben visszatérne, azt a Mercedesnél tenné-e.

Szükség lenne még néhány telefonra ahhoz, hogy kiderítsem, milyen is a teljes ajánlatcsomag, de az biztos, hogy a Mercedes ülése az egyik legkecsegtetőbb a piacon

– mondta Vettel, és nem véletlenül. 2014 és 2020 között ugyanis mindannyiszor Mercedes-autóval nyerték meg az egyéni világbajnokságot:

ebből hatot Hamilton,

egyet a német Nico Rosberg.

A konstruktőröknél pedig ennél is többet, nyolc vb-t húzott be a csapat zsinórban.

Azóta persze a ciklikusság jegyében átvette a hatalmat a Red Bull és az immár kétszeres világbajnok holland Max Verstappen, ám a Ferrari mellett továbbra is a Mercedes az első számú rivális.

Hamilton jövőre már a Ferrarinál lesz / Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon

A plusz érdekesség, hogy a 39 éves Hamilton éppen a Ferrarihoz igazol a Mercedestől – sajtóértesülés szerint évi 87 millió dollárért (31,3 milliárd forintért) –, ahol pedig átvehetné a helyét júliusban a 37-et betöltő Vettel – és az bizonyos, hogy számolnak vele a szóba jöhető személyek között.

Mi lesz a Hungaroringen?

A jelenleg Szuzukában zajló Japán Nagydíjon megkérdezték a Mercedes csapatfőnökétől, Toto Wolfftól, hogy mit szól Vettel hétközi nyilatkozatához, mire úgy felelt, hogy „őt nem lehet figyelmen kívül hagyni”.

Hozzátette: a versenyzői múltja önmagáért beszél, és az egy-két éves pihenője akár a hasznára is válhat, hiszen átértékelhette, hogy mi fontos neki igazán, és új motivációra is lelhetett.

Vettel amúgy nemrég a Porsche Le Mans-i autóját tesztelte, lehet, hogy el is a június 15-16-i hétvégén tartandó 24 órás versenyen.

Egyébként régi mondás volt az F1-ben, hogy mire a mezőny a Hungaroringre ér, minimum felpörög, de inkább már be is fejeződik a pilótakeringő. Ennek persze főleg az időzítés az oka, hiszen régen augusztus elején-közepén, újabban július közepén érkezik Magyarországra a mezőny: idén éppenséggel július 19–21. a mi hétvégénk.

Ezúttal pedig sok újdonsággal is szembesülnek majd a Mogyoródra látogatók, mert gőzerővel folyik a pálya felújítása.

Teljesen megújul Mogyoród, hogy lehessen 2032-ig lehessen Magyar Nagydíj

Az update feltétele volt annak, hogy a Magyar GP szerződését 2032-ig meghosszabbították, és 2026-ig végezni is kell vele. Az első ütem, ami idén befejeződik, elsősorban a közműcseréket foglalja magába és 9 milliárd forintba kerül.

A felújítás második szakaszában új, ikonikus főépületet is felhúznak, amelyben nemcsak a műveleti operatív központ és irodák, hanem kávézó, shop és porta is helyet kap. Emellett a főlelátót is felújítják, és a boxutca paramétereit is jelentősen bővítik.

A 2024-es futam előtt 60 nappal kapjuk vissza a pályát a kivitelező konzorciumtól, a fennmaradó idő áll rendelkezésünkre a verseny előkészítésére és lebonyolítására

– mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, egyben a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.