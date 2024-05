Chelsea: eladó a futballcsapat, már tárgyalnak a befektetőkkel

Ajánlatokkal bombázzák a Chelsea FC amerikai tulajdonosát, Todd Boehlyt, hogy adja el a klub utóbbi években sikert sikerre halmozó női labdarúgócsapatát. A londoni klub irányítását a két évtizedes Abramovics-éra véget értével 2022-ben egy 4,25 milliárd fontos rekordüzlet keretében átvevő amerikai befektető hajlandó is lenne erre, a Blooomberg információi szerint két meg nem nevezett üzleti csoporttal már javában tárgyalnak is.

Todd Boehly amerikai üzletember 4,25 milliárd fontért vette meg a Chelsea-t / Fotó: AFP

Harmadik vevőjelöltként az amerikai technológiai iparban és sportbizniszben tevékenykedő Victoire Cogevina Reynalt rebesgetik, aki a százmillió dollárt forgató Mercury 13 nevű befektetési társaság révén szervesen kapcsolódik a női futballhoz. A Mercury 13-at azzal a kifejezett céllal hozták létre, hogy európai és latin-amerikai női focicsapatokba fektessen, és az azokban szerzett részesedésekből építsen fel egy életképes portfóliót.

Mennyit érhet valójában a Chelsea?

Nem sietik el az építkezést, a női focisták ügynökeként is dolgozó Cogevina Reynal első befektetéséről idén márciusban adott hírt a Reuters, e szerint meg nem nevezett összegért meg nem nevezett részesedéshez jutottak az olasz Serie A középmezőnyében tüsténkedő FC Como Woman csapatában, két helyet ki kapva az igazgatóságban.

A potenciális vételár, a 200 millió dollár nagyságának megértéséhez érdemes körülnézni a magyar NB1-ben, ahol a mértékadó német Transfermarkt adatai szerint az élvonal jelenlegi 12 férfi csapata együttesen kereken 150 millió dolláros értékkel bír. Ebből egyedül 55,2 millió dollárt képvisel a Vlagyimir Putyin orosz elnök feltétlen támogatását élvező Gazprom sok milliárd forintos mecenatúrájára ácsingózó Ferencváros.

Azaz egy angol női futballcsapatért többet kérhetnek, mint a teljes NB 1-ért tokkal-vonóval.

Európában egyébként eddig az volt szokás, hogy a klubok a férfi és a női labdarúgó-szakosztályt egy ernyő alávették, a közös üzemeltetés korszakának lebontásában úttörő jelentőségű volt, hogy a koreai származású amerikai üzletasszony, Michele Kang idén februárban lezárta a francia Olympique Lyonnais Feminin női futballklub 52 százalékos részesedésének 50 millió dolláros megvásárlását.

Michele Kang aranyhalat fogott

A Lyon férfi csapatát a csődből mentette meg a multiklub-rendszer egyik meghonosítója, az amerikai John Textor 2022 decemberében, ő az Eagle Football Holdings nevű cégén keresztül résztulajdonos

az angol Crystal Palace-ban,

a francia Olympique Lyonban,

a belga RWD Molenbeekben

az amerikai FC Floridában

és a brazil Botafogóban is.

De már a nőkkel nem foglalkozik, az újdonsült klubtulajdonosként Kang reszortja lett. Ő egyébként nem kezdő a szakmában, a Washington Spirits női futballklubban is van részesedése.

A Lyonnal pedig a legnagyobb halat fogta ki magának, a 16-szoros francia rekordbajnok egyben nyolcszoros Bajnokok Ligája-győzelmével is csúcstartó, a kilencedik megszerzésére az FC Barcelona Femenível Bilbaóban, május 25-én vívandó idei döntőben nyílik lehetőségük. A klub ikonja egyébként a magyar származású, 136-szoros német válogatott Marozsán Dzsenifer, akire a döntőn is minden bizonnyal főszerephez vár.

Marozsán Dzsenifer, a Lyon Messije a Bajnokok Ligája-serleggel /Fotó: AFP

Visszaevezve a Csatornán, a Chelsea a Bloomberg forrásai szerint egyelőre csak egy kisebbségi részesedéstől volna hajlandó megválni, a legnagyobb kérdés itt is az árazás, hiszen a női klubok értéke a férfiakéval szemben jóval nehezebben kalkulálható, sok a bizonytalansági tényező.

Masszívan veszteséges a Chelsea

Sportsikereknek nincs híján a klub, a hölgyek az utóbbi négy kiírást megnyerték, már hat bajnoki címnél járnak és az ideit is behúzhatják, ha lehagyják a záró forduló előtt három ponttal vezető Manchester Cityt. (A brit Szuperliga rekordere az Arsenal, 15 bajnoki címmel.)

A Chelsea kis szerencsével a Lyonnal mérkőzhetne Európa koronájáért, de az elődöntőn 2-1-es összesítéssel alulmaradtak a Barcelonával szemben. A londoni meccsre 39 ezren voltak kíváncsiak.

A Chelsea középpályása, Catarina Macario támadást vezet a barcelonai BL-elődöntőn / Fotó: AFP

Bár a női labdarúgás tekintélye és népszerűsége Angliában gyorsan növekszik,

a Szuperliga csapatai veszteségesek, de folyamatosan keresik a bevételi források növelésének módjait.

A Chelsea Football Club Women Ltd. a 2023 júniusával lezárt pénzügyi évében 8,8 millió font bevételt ért el, miközben 4,1 millió font üzemi veszteséggel zárt – derül ki a brit Companies House-hoz benyújtott legfrissebb beszámolójukból.

A közvetítésekből sem gazdagodnak meg a klubok

A férfi kluboknál a hüvelykujj-szabály alapján a bevétel 5-7 szeresét lehet elkérni az adott klubért, ez a Chelsea női csapata esetében 40-60 millió font közötti összeget jelentene.

Ami a vételárat felsrófolhatja, az a márkaérték, a Chelsea ebben pedig igen magas polcon szerepel.

A márkához kapcsolódó teljesítmény is kiemelkedő, s az is ismert, hogy Todd Boehly „bevonulásakor” nem feledkezett meg a hölgyekről se, náluk is markáns fejlesztéseket lengetett be – mint lest pályán a partjelző.

A női fociban az éltető elem a közvetítési jogok értékesítése lehet, ám itt a két nem között ég és föld a különbség, a férfi foci sokkal jobbal eladható termék, mint a női. Jellemző, hogy a DAZN streamingszolgáltató az év elején le is bontotta a női mérkőzésekre vonatkozó fizetős falat.

Kérdés, ki mekkora üzletet lát a közvetítésekben, ha itt jelentkezne

egy tőkeerős szereplő, azzal a női labdarúgás megbecsültségén és a klubok értékén is sokat emelne.

Mindenesetre a női topcsapatok ma már akár 100 millió dollár feletti értéket is képviselhetnek, de nyereséget várni tőlük egyelőre a szakértők szerint merő illúzió. Ahhoz előbb valószínűleg be kellene tiltani a férfi focit.