Cipőgyártók versenyeznek a szupercipőért

Abban sokan egyetértenek, hogy a rendszeres sportolás fontos az egészségmegőrzés szempontjából. A szélesebb körben elérhető sportok közül a futás előkelő helyen szerepel a leggyakrabban végzett sportolási lehetőségek listáján. Habár azt mondják, hogy a futás viszonylag kevés sporteszközt igényel, de ha más nem is, a megfelelő futócipő lényeges, különösen, ha rendszeresen rójuk a köröket. Tehát nem mindegy, hogy milyen cipőt választunk. Valószínűleg mindenkinek van kedvenc márkája vagy legalábbis olyan futócipő, amelyik számára bevált.

Jó választás lehet a New Balance 990 futócipő, amely a piacon eltöltött négy évtized alatt tömeges vonzerőt szerzett magának. Azonban ahogy lenni szokott, a jó sosem elég jó, még jobbá kell tenni. Így gondolták ezt 2022-ben a bostoni székhelyű lábbeligyártó tervezői is, amikor azt fontolgatták, hogy a cipőbe olyan habot tesznek, amely 2 milliméterrel megnöveli a cipő középső talprészét. Azonban ezzel erős ellenállásba ütköztek már a vállalaton belül is, mert többen attól tartottak, hogy ez legfeljebb a profi futóknak fog tetszeni, de a hétköznapi embereknek nem. Azonban nem így történt, mert

a vállalat kifejezetten versenyekre tervezett cipője, a habbal feltöltött New Balance Fuel Cell modellje a cégnek rekordeladásokat eredményezett.

A cipőipar szereplői egyetértenek abban, hogy a világjárvány óta eltelt időszak is azt bizonyítja, hogy a vásárlók számára a kényelem lett a legfontosabb szempont a cipővásárlásnál is. Olyan márkák, mint a New Balance, a Hoka vagy az Under Armour is versenybe szálltak a minél jobb és kényelmesebb cipők gyártásában.

Cipők a kutatólaboratóriumból

A cipőgyártók a laborokban olyan habvegyületekkel kísérleteznek, amelyeket az autóülések gyártásánál vagy a plexigyártásban, illetve a NASA-nál is használnak. A futócipőknél mindig elsődleges szempont volt a megfelelő párnázottság, de a vállalatok más szempontokat is figyelembe vettek, és olyan tényezőkre is odafigyeltek, mint a lábbeli súlya, a stabilitása és a tartóssága.

Ez körülbelül egy évtizeddel ezelőttig még így is volt, de ezt követően a Hoka csak a párnázási technológiára összpontosított, ami jól látható a vaskos megjelenésű kipárnázott talpú cipőin. A kissé túlméretezett megjelenés ellenére tömegével vonzotta a lelkes futókat és cipővásárlókat, a vállalat árbevétele pedig az idén március 31-én végződő elmúlt egy év alatt, elérte az 1,8 milliárd dollárt, amivel jócskán meghaladta azt a 352 millió dolláros bevételt, amelyet 2020-ban produkált a cég.

Csatává fajult a „habparti”

Ezután elkezdődött a verseny a lábbeligyártók között a „szupercipőért”, és vegyipari cégekkel együttműködve kezdtek el különféle habszivacs-technológiákkal kísérletezni, elsősorban a versenyeken nyújtott teljesítmény maximalizálására. Az egyik első ilyen szuperfutócipő a Nike Vaporfly nevű modellje, amelynek a talprészében a PEBAX néven ismert vegyületet használták fel. A Nike a közelmúltban számos új terméket mutatott be, amelyekben a Zoom Air szabadalmaztatott légbuborék-technológiáját a PEBA-alapú habbal kombinálták. Az Under Armour és a New Balance vezetői azt mondják, hogy kutatóik együttműködnek a vegyipari cégekkel, és különféle anyagokkal kísérletezve alakítják ki a cipők párnázását, amit szabadalmaztathatnak, amivel aztán a piacra léphetnek. Az Under Armour például új Infinite Elite nevű hosszú távú futásra tervezett cipőjének tervezésénél a tartós kényelemet tartotta szem előtt.

Az iparág vezetői azt mondják, hogy a fejlesztéseknél a sportteljesítményt veszik elsősorban figyelembe, azonban azt nagyrészt nem ismerik el, hogy emellett a divat és a tömeg vásárlói preferenciái és a növekvő fogyasztói érdeklődés is vezérlik őket, és valódi céljuk a teljesítményt nyújtó termékek és a mindennapi viselet közötti határ átlépése.

Kevin Fitzpatrick, a New Balance alelnöke mondta a New Balance 990 modellről: