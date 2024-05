Szoboszlai és a magyar válogatott nézettségi rekordokat dönthet a foci-Eb-n

Már csak két hét, és kezdődik az év egyik legjobban vár sporteseménye, a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság, amely a magyar szurkolók körében is kiemelkedő érdeklődésre tarthat számot, különösen a magyar válogatott szereplése miatt is. Ennek apropóján az Oeconomus Gazdaságkutató a foci-Eb előtt megvizsgálta, hogy milyen nézőszámok jellemzik a magyar vonatkozású meccseket.

A helyszínen és a TV-képernyőn is rengetegen követhetik a magyar válogatott meccseit a foci Eb-n / Fotó: Shutterstock

A labdarúgás a legelkötelezettebb szurkolókkal rendelkező sportág hazánkban, a válogatott meccsek pedig sorra döntik meg a nézettségi rekordokat. Ez nem független attól, hogy a korábbi, sikertelen évtizedek után 2016 és 2021 után 2024-ben immár sorozatban harmadszor kvalifikálta magát a kontinenstornára a nemzeti tizenegy, ezúttal ráadásul csoportelsőként jutott tovább a selejtezőből. Ennek ismeretében talán nem véletlen, hogy a 2024-es Európa-bajnokság selejtezői közül a magyar válogatott mérkőzéseit nézték a harmadik legtöbben a helyszínen kontinentális összehasonlításban.

GapTo, valamint az Eurosport és az Ipsos közös, 1000 illetve 2500 fő részvételével lezajlott, 2022-es felmérése alapján országos szinten az úszóeredményekkel kapcsolatos hírek után a férfilabdarúgást követték a második legtöbben a különféle sportágak közül. Azonban a foci több más kategóriában az élen végzett, így a csapatsportok és az elkötelezett szurkolók arányát tekintve is az első lett. A kutatás egyik része az ország teljes lakosságára igyekezett következtetéseket levonni, míg másik része kimondottan sportszerető közönséget vizsgált. A kérdőív 26 sportágra, köztük 13 egyéni és 13 csapatsportra vonatkozott. A kérdések arra irányultak, hogy a válaszadók, milyen arányban kísérik figyelemmel az egyes sportokat, így például: nézik-e a televíziós közvetítéseket, vagy az ezekről tudósító híreket olvassák.

Az eredmények alapján a magyar lakosság 37 százaléka nevezhető sportfogyasztónak.

Azonban ez a szám egy átlagos értéket jelez, ami nem tükrözi a világversenyek kiemelt nézőszámait, ugyanis egy-egy olimpia vagy foci-Eb olyanokat is a képernyők elő szegez, aki egyébként nem rendszeres fogyasztó.

A labdarúgás mind az országos szinten, mind a felmérést készíttető sportcsatorna esetében a legmagasabb érdeklődést kiváltó csapatsportág volt, a teljes népesség akár 49 százaléka is követi a focival kapcsolatos híreket, ami lényegesen meghaladja az átlagos sport iránti érdeklődési szintet (37 százalék). Ráadásul a kimondottan sportrajongó közönség esetében ez az arány szintén kiemelkedő, 77 százalékos. Talán nem meglepő, hogy a sport nagyobb arányban köti le a férfiakat, mint a nőket, ez a focira még inkább igaz.

A televíziós nézettségi adatok alapján a foci, és különösen a hazai vonatkozású nemzetközi események, iránt a legnagyobb az érdeklődés. Az idei Eb selejtezőinek minden magyar meccsét kiemelt figyelem övezte. Az nyolc csoportkörös összecsapáson átlagosan 706 ezren szurkoltak a válogatottnak, 20 százalék fölötti volt a közönségarány és egy néző 73 percet nézett a mérkőzésekből.

2022-ben a legnézettebb műsor – minden más műfajt (filmek, híradások, szórakoztató műsorok) is számításba véve – a katari labdarúgó-világbajnokság döntője volt, az Argentína–Franciaország-finálé 1,2 millió főt meghaladó nézőszámmal vitte a prímet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság éves jelentése alapján. A 2023-ra vonatkozó előzetes adatok alapján a magyar labdarúgó-válogatott novemberi Montenegró elleni Eb-selejtező mérkőzése volt a legnézettebb, amelybe még a 2022-es vb-döntőnél is többen, összesen 1,4 millióan kapcsolódtak be, átlagosan 77 perc erejéig. Az esemény 27,1 százalékos közönségarányt hozott a közvetítő televíziós csatornának, az M4Sportnak. A teljes műsort 854 ezren nézték.