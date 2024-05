RTL: hamarosan kiderül, lehet-e kocsmában BL-meccset nézni

„Igen, halljuk ezeket az aggályokat, ezzel kapcsolatban néhány hét múlva fogunk tudni többet mondani” – válaszolta a Portfolionak Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, akit arról kérdeztek, hogy a nyilvános vetítésekre vonatkozó kérelmeket egyedileg fogják-e elbírálni. Mint ismert, sok magyarországi futballrajongó aggódik, hogy nem tudnak majd Bajnokok Ligája-meccseket nézni sörözőkben, bárokban. A kereskedelmi csatorna ugyanis korábban azt kommunikálta, hogy streamingplatformja, az RTL+ ÁSZF-ének értelmében csak fogyasztónak minősülő természetes személyekkel szerződnek, és ezen belül is kizárólag magánjellegű használatra. „Bármiféle kereskedelmi, üzleti célú vagy bármely olyan felhasználáshoz, amely jövedelemszerzés célját közvetlenül vagy közvetve szolgálja, illetve nyilvános felhasználáshoz az előzetes, írásbeli hozzájárulásunk szükséges” – közölték még tavaly nyáron. Hamarosan tehát kiderül, lehet-e az európai csúcsfutball mérkőzéseit követni a magyar kocsmákban.

RTL: hamarosan kiderül, lehet-e a kocsmákban is BL-meccset nézni / Fotó: Shutterstock

RTL+: drágulni fog, de még nem tudni, hogy mennyivel

Vidus azt interjúban többek között arról is beszélt, hogy a foci BL jelentős részét sugárzó

RTL+ ára még az ősz előtt emelkedni fog, ám azt, hogy mennyivel, még nem áll módukban nyilvánosságra hozni.

„Azt elmondhatom, hogy középtávon elemezni fogjuk a hirdetésekkel támogatott szolgáltatás bevezetését, viszont ez inkább egyfajta második lépésnek tekinthető az RTL+ esetében” – jegyezte meg.

A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy átformálták a játékteret azzal, hogy főképp a fizetős streamingfelületre vették meg az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA kontinentális klubsorozatainak közvetítési jogait: „Megváltoztattunk valamit, ami megváltoztathatatlannak tűnt, és az ilyen helyzetek mindig sok kérdést vetnek fel.”

Bajnokok Ligája-közvetítés az RTL+-on: jobb minőségben, reklámok nélkül

Vidus Gabriella tudja, hogy sokan kételkednek a lépésük helyességében, de meg vannak győződve arról, hogy a futballrajongók szokásaira is pozitív hatással lesznek. Hangsúlyozta: minden változás nehéz, és rengeteg kockázattal jár, de ők ezt vállalják.

A lényeg szerinte, hogy

a nézők esténként kiválaszthatják majd, hogy melyik meccs érdekli őket, amit jobb minőségben, reklámok nélkül nézhetnek meg, így bizakodó a fogadtatással kapcsolatban.

Úgy folytatta, hogy a másik oldalról persze ez azt is jelenti, változik a hozzáférés módja is, mert az új élmény előfizetési díjért cserébe lesz elérhető. „Megértem, hogy ez okoz némi zavart a piacon, de ne felejtsük el, hogy a B-licenc nem digitális része miatt lineáris csatornákon is lesznek rendszeresen elérhető BL-meccsek, a Sport1-en és a Sport2-n.”

