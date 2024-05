Serena Williams bejelentette a nagy visszatérését?

A 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams még 2022-ben jelentette be, hogy visszavonul a tenisztől. A negyvenkét éves sportcsillag azonban az X-en azt posztolta kedden, hogy

Készen állok újra ütni néhány labdát.

Serena Williams négyszeres olimpiai bajnok, korábbi világelső / Fotó: AFP

A volt világelső egyesben eddig 23 Grand Slam-tornagyőzelmet aratott, és korábban – a 2017-es Australian Open óta – célként tűzte ki maga előtt a 24. győzelmét is, amellyel be akarta állítani az ausztrál Margaret Court rekordját. Serena Williams, minden idők egyik legsikeresebb teniszezője egy cikkben jelentette be korábban a visszavonulását.

Soha nem szerettem a visszavonulás szót. Talán a legjobb szó annak leírására, ami most következik, a továbblépés.

„Itt vagyok, hogy elmondjam nektek, a tenisztől más dolgok felé lépek tovább, amelyek fontosak nekem” – fogalmazott a teniszező 2022-ben a Vouge magazinban megjelent írásában.

A leggazdagabb teniszezők tavaly összeállított listájában Roger Federer után többek között a ruhamárkát tulajdonló Serena Williams vagyonát 250, az éttermeket és lakásokat vásárló Novak Djokovicsét 220, míg a Nike-val és a KIA-val számos projektben együttműködő Rafael Nadalét 220 millió dollárra becsülték. A tenisz világát sokáig uraló, világhírű Williams nővérek közül Venus Williams volt az első, aki az üzleti világot is meghódította. A tulajdonában lévő EleVen nevű cég a sportruházattól és kiegészítőktől kezdve a szépségápolásig forgalmazza termékeit. A Serena Williams tulajdonában lévő divat- és ruházati márka az „S”, amely kabátok, szoknyák és nadrágok mellett ékszereket is kínál.