Kirúgta a klublegenda Xavit a Barcelona

Az FC Barcelona vezetősége némileg meglepő módon menesztette Xavier Hernandez vezetőedzőt, ismertebb nevén Xavit. Bár a katalán klub döntése váratlan lehet, mert csupán néhány hete bírták maradásra, és erősítették meg pozíciójában az együttes és a spanyol labdarúgó-válogatott korábbi legendás játékosát, azonban az elmúlt napokban már több pletyka is felmerült a kirúgásával kapcsolatban.

Xavi a Sevilla ellen irányíthatja utoljára a Barcelona csapatát / Fotó: Urbanandsport / AFP

Xavi január végén, a Villarrealtól elszenvedett hazai vereséget követően jelentette be, hogy az idény végén távozik posztjáról, április végén azonban a klub a spanyol hírügynökségnek jelezte, hogy a 44 éves tréner mégis kitölti a jövő nyárig szóló szerződését. Az átigazolási pletykákban járatos spanyol lapok már azt is tudni vélik, hogy a címvédőként a bajnokságban már biztosan második Barca hétfőn bejelenti az új vezetőedzőt, a német Hansi Flicket. Az 59 éves Flick korábban a Bayern Münchennel triplázni tudott, azaz a német bajnokság és a német kupa mellett a Bajnokok Ligáját is bezsebelte 2020-ban. A német válogatott szövetségi kapitányaként azonban elmaradtak a várt sikerek, igaz, másodedzőként részese volt a 2014-es világbajnoki címnek.

A spanyol válogatottal játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi 2021 novembere óta irányítja a Barcelona csapatát. Xavi játékosként 1998-ban debütált az első együttesben, amelyben 2015-ig szerepelt középpályás irányítóként. A Barcával 25 trófeát nyert, közte négy BL-t, nyolc spanyol bajnoki címet és három Király Kupát.

Hansi Flick lehet a Barca történetének harmadik német edzője. Hannes Weisweiler 1975 májusa és 1976 áprilisa között irányította a csapatot, és trófea nélkül távozott a gránátvörös-kék csapattól. A német klubokkal sikert sikerre halmozó Udo Lattek 1981 júniusától 1983 márciusáig volt a csapat vezetőedzője, és bár a hazai porondon nem gyűjtött semmit a klub vitrinjébe, 1982-ben megnyerte a csapattal a Kupagyőztesek Európa Kupáját (KEK).