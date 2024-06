Everton: kapós lett Szoboszlaiék városi riválisa

Az AS Roma tulajdonosa, az amerikai Dan Friedkin is érdeklődik az Everton FC megvásárlása iránt – adta hírül a Sky Sports. Amennyiben létrejönne az üzlet, az a nemzetközi labdarúgásban meghonosodott multiklub rendszer eddigi legnagyobb volumenű tranzakciója lenne, legalábbis márkaérték alapján biztosan.

José Mourinho sztármenedzser és Dan Friedkin klubtulajdonos ölelkezik az AS Roma 2022-es Konferencia-kupa győzelme után. Az Everton csak most került a képbe Friedkinéknél. / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Everton FC-t már tavaly árulni kezdték, a liverpooli kék-fehérek új stadionprojektével együtt. Az otthonukból, a Goodison Parkból jövőre a liverpooli kikötőnél épülő új, hipermodern stadionba költöző klub Aliser Uszmanov a nemzetközi szankciókkal sújtott oligarcha érdekeltségi körébe tartozott.

„Kijáró embere”, az iráni származású Farhad Moshiri tavaly szeptemberben állapodott meg az amerikai 777 Partnersszel, hogy a stadionépítésért cserébe 25 százalékot kap a klubot üzemeltető társaságban.

Az Everton kérőjének elfogyott pénze

Az építkezés halad, a finanszírozással viszont időközben gondok akadtak, ugyanis a 777-nek május végén törlesztenie kellett volna egy 158 millió fontos hitelt az amerikai MSP Sports Capitalnek, de ezt forrás híján nem tudta megtenni. A vételi opciót a határidő lejártával nem tudta gyakorolni a 777 Partners, ezzel a kizárólagossági jogát elveszítette, innentől szabad a verseny az Everton FC megszerzéséért.

A múlt héten bejelentkezett a New York-i székhelyű Advantage Capital Holdings (A-Cap) és meg nem nevezett partnere, hogy rendezi az Everton FC minden adósságát, cserébe egy meg nem határozott nagyságú kisebbségi pakettet kért. Konstrukciójukban Farhad Moshiri maradna a főrészvényes, de 94 százalékos részesedéséből „valamennyit” át kellene adnia.

Amerikai-brit versenyfutás indult az Everton FC-ért / Fotó: Alex Yeung

Hogy Moshiri mit szól ehhez, az nem tudta meg a Bloomberg, az üzletember nem nyilatkozott a hírügynökségnek. A futballpiaci portfóliót építgető 777 Partners mellett John Textor, az Eagle Football Group elnöke is érdeklődött, az ő résztulajdonában olyan klubok szerepelnek, mint

az angol Crystal Palace,

a francia Olympique Lyon,

a belga RWD Molenbeek

az amerikai FC Florida

és a brazil Botafogo.

Textor úgy döntött, hogy kiszáll a Premier League középmezőnyében szereplő Crystal Palace-ból és átnyergel a mögötte végzett, de a kieséssel újabban rendszeresen kokettáló Everton FC-hez. A befektető azonban most indoklás nélkül visszalépett, megnyitva az utat a Friedkin Group előtt.

A klubhű befektetők is színre léptek

Előtte azonban két Everton-hívő – Andy Bell brit befektető és George Downing ingatlanfejlesztő – is jelezte, anyagi áldozatokra is kész, hogy szeretett klubját magasabb szintre emelje. Az ő ajánlatukról még nem tudni semmi közelebbit, ahogy Dan Friedkin, az AS Roma tulajdonosa is titokzatoskodik – írja a Bloomberg. Az érdeklődés tehát élénk Szoboszlai Dominikék liverpooli ellenlábasa iránt, amiből Moshiri profitálhat talán a legtöbbet.

A multiklub modell nem mindenki tetszését nyerte el.

Arsene Wenger, az Arsenal korszakalkotó menedzsere a Bloombergnek azt mondta, együtt érez azokkal a szurkolókkal, akiknek kedvenc csapatára a multiklub-tulajdonos a másodhegedűs szerepét osztja, s emiatt nem tudnak elérni sportsikereket, egyáltalán kiemelkedni a mezőnyből.

Az edzősködéstől visszavonult Arsene Wengernek markáns véleménye van a multiklub-rendszerről / Fotó: AFP

Példaként említette a Strasbourgot, amely jelenleg a Chelsea anyavállalatának tulajdonában van, s a pénzosztásnál is automatikusan hátrébb sorolódik a londoniaknál. Sok klubot csak azért vesznek be a rendszerbe, hogy játéklehetőséget biztosítsanak a nagy testvérklubok utánpótlás-generációjának, amúgy számukra mindegy, hogy ötödik van tizedik helyen végez a csapat.

A játékoseladások mozgatják az üzletet, a tulajdonosok ennek rendelik alá a szempontjaikat.

A CIES futballtanácsadó csoport szerint jelenleg 372 csapat tartozik a multiklub-rendszerhez.