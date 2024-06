Foci-EB 2024: a sportesemény közvetlen hatása a német gazdaságra elhanyagolható, de az emberek legalább boldogok

A német turizmust és vendéglátást fellendíti az Európa-bajnokság, de a szakértők szerint ezen túl nincs kiemelkedő gazdasági hatása a versenynek. Az Oeconomus azt írta, hogy az Eb pozitív hatásait nem egyszerű grafikonokon keresztül kell szemlélni.

Az Eb közvetlen hatása a német gazdaságra elhanyagolható, de az emberek legalább boldogok / Fotó: AFP

Az már most biztos, hogy az évek óta gyengélkedő német söripart fellendíti az Eb, de nemzetgazdasági szempontból nem a közvetlen hatások a legfontosabbak a gazdaságkutatók szerint. Azt írták, hogy az Európa-bajnokság legfontosabb hozzáadott értéke a társadalmi hangulat pozitív változása lehet.

Németországban már most is eufórikus hangulat uralkodik az Eb-nek köszönhetően. A helyiek és a turisták is hátra hagyták a világ gondjait, a sportra és a közös ünneplésre koncentrálnak. Ezt a hurráoptimizmust pedig fokozhatja a német válogatott jó teljesítménye.

A nagy sportesemények egyik kiemelkedő, építő jellegű társadalmi hatása, hogy erősítik a nemzeti büszkeséget, ami a produktivitásra és a munka-termelékenységére is kedvezően hat, valamint ösztönzi a fogyasztást

– írta az Oeconomus. Hozzátették, hogy ez azért is fontos, mivel az Európa-bajnokság sikeres megszervezése javíthat Németország imázsán, ami nagyon fontos akkor, mikorra külföldi befektetések beáramlása lassul.

Az Eb nagyjából 97,5 milliárd forint többlet turisztikaibevételt jelent Németországnak

– erről a hallei Leibniz Gazdaságkutató Intézetet készített jelentést. Azt írták, hogy meccsekre összesen 2,7 millió jegyet adtak el, az ország 650 ezer vendég szurkolót vár.

Érdekeség, hogy ez a több százezer szurkoló szinte elhanyagolható szám a teljes német idegenforgalmon belül, 2023-ban 34,8 millió külföldi utazott Németországba a Tourmis turisztikai adatbázisa szerint.

Az Európa-bajnokság megrendezése önmagában nem jelent gazdasági pluszt Németországnak, nem ad számottevő gazdasági lökést

– mondta az IWH elnökhelyettese, Oliver Holtemöller. A gazdaságkutató intézet kiemelte, hogy az Eb-vel együtt is a német gazdaság körülbelül 0,3 százalékkal bővülhet az idén, ami sokkal lassabb, mint más nagy iparosodott országok növekedése.

Az IWH is azt emelte ki, hogy a legfontosabb hatása a versenynek, a társadalmi hangulat javulása lehet. A tapasztalatok a gazdaságkutató szerint azt mutatják, hogy a győzelem feletti öröm hatására az egyes országoknak a GDP-je is növekedhet.

Így világbajnokság győztesének GDP-je növekszik a bajnoki cím elnyerése után, mivel a nemzeti büszkeséghullám pozitívan hat a gazdasági szereplőkre, javítva a munkakedvet, és a termelékenység is emelkedik. A mérhető gazdasági teljesítmény-növekményt 1990 óta mutatták ki

– írta az IWS.

A turizmus-vendéglátás rekordévet zárhat

Az Európa-bajnokság közvetlen hatásai főként a turizmusban és a vendéglátásban lesznek tetten érhetők.

Könnyen lehet, hogy 2024 új rekordév lesz a német turizmus számára – köszönhetően a sok lelkes futballrajongónak is, akik élőben szeretnék megtapasztalni ezt az eseményt

– mondta a Német Turisztikai Szövetség (DTV) ügyvezetője.

Igazi mentőövet a sörfőzőknek dob az Eb. Tavaly Németországban a sörértékesítés 4,5 százalékkal 8,4 milliárd literre csökkent, ami egy régóta tartó trend folytatása. Az Eb előtt már 5 százalékkal nőttek az eladások, így az esemény növekedési pályára állíthatja az iparágat.