Foci-Eb 2024: megismétlődnek az előző Eb elődöntői a csütörtöki programban

Bár a szerdai napot a magyar válogatott Németország elleni mérkőzése miatt kiemelt figyelem övezte az Európa-bajnokságon, a csütörtöki nap is remek mérkőzéseket tartogat a focirajongók számára. Könnyen lehet, hogy a későbbi győztest is láthatjuk ma este.

Az angol szurkolók ismét hosszú menetelésre készülnek a foci-Eb-n / Fotó: Thanászisz Sztavrakisz / AP / MTI

Délután 15:00-kor délszláv rangadóval indul a program, a C csoportban Szlovénia és Szerbia legjobbjai mérik össze erejüket egymással. Mindkét szomszédunk számára fontos lenne a győzelem, hiszen a szerbek vereséggel, a szlovénok pedig egy döntetlennel kezdték az Eb-t. Amelyik csapat csütörtökön pont nélkül hagyja el a pályát, annak lecsökkennek az esélyei a továbbjutásra, és ugyanúgy egy bravúrra és jó adag szerencsére lesz szüksége az utolsó fordulóban, mint a szerdán 2-0-s vereséget szenvedő magyar csapatnak.

A csoport másik mérkőzése 18:00-kor kezdődik. Dánia és Anglia meccsén megismétlődik az előző kontinenstorna elődöntője: Londonban az angolok hosszabbítás után 2-1-re győztek. Hasonló eredménnyel most bebiztosíthatnák a továbbjutást, de még egy döntetlennel is igen kedvező helyzetbe kerülnének. Azonban a dánok számára is fontos lenne a pontszerzés, vereség esetén ugyanis győzelmi kényszerben kellene pályára lépniük az utolsó fordulóban a szerbek ellen.

A három évvel ezelőtti találkozóról hiányzott a dánok sztárja, Christian Eriksen, akinek csapata első csoportmeccsén megállt a szíve, és újra kellett éleszteni. A Manchester United középpályása a mostani Eb egyik legmeghatóbb pillanatát hozta össze, amikor a szlovénok elleni első meccsen góllal tért vissza az Európa-bajnokságra.

Csütörtök este az előző kontinenstorna másik elődöntőjének résztvevői is pályára lépnek egymás ellen, a B csoport rangadóján – és a csoportkör egyik legjobban várt meccsén – a címvédő Olaszország Spanyolországgal csap össze. Mindkét csapatot a végső esélyesek között tartják számon. Az olaszok egy Albánia elleni kötelező győzelemmel kezdték a tornát, a spanyolok pedig meggyőző játékkal, 3-0-ra nyerték meg a horvátok elleni rangadót. Mivel a horvát és az albán csapat szerdán döntetlent játszott egymással, a mai meccsen a vesztes fél sem kerül nehéz helyzetbe, a döntetlen egyik csapat számára sem lenne rossz eredmény, aki pedig nyer, már biztosan továbbjut.

A két válogatott szinte minden Eb-n összecsap egymással. Három éve a Wembley-ben 1-1 volt a végeredmény, az olaszok büntetőpárbaj után jutottak a fináléba. A 2016-os tornán már a legjobb 16 között összekerültek egymással, akkor 2-0-ra nyertek az olaszok. A legemlékezetesebb meccsük a 2012-es döntő volt, amikor Spanyolország váratlanul simán gázolt át ellenfelén, és 4-0-s győzelemmel szerezte meg a trófeát.