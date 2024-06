Foci-Eb 2024: közel annyian fogadtak a magyar csapat végső győzelmére, mint a franciákéra

A magyar sportfogadók körében a legnépszerűbb sport a labdarúgás, a téteknek több mint a fele erre érkezik, és ezek közül is kiemelkedik az öt legnagyobb bajnokság – mondta a Világgazdaságnak Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője.

A magyar szurkolók bíznak Szoboszlai Dominikékban / Fotó: AFP

Kiemelte: az öt nagy bajnokság közé már befurakodott az NB I., amely megelőzi a franciát, de még mindig a spanyol, angol, olasz és a német liga a legnépszerűbb.

Amikor viszont labdarúgó-Európa-bajnokságot vagy -világbajnokságot rendeznek, akkor mindenki ezekre koncentrál, és háttérbe szorul minden más.

Ez azt jelenti, hogy koncentrálódnak a fogadások, hiszen csak napi néhány mérkőzést rendeznek – tette hozzá a vezető. Növekszik a fogadási kedv, ilyenkor az is játszik, aki amúgy nem szokott. Arra a kérdésünkre, hogy ennek mi lehet az oka, elmondta, hogy a nagy nemzetközi tornákat a kiemelt érdeklődés miatt akaratlanul is többen figyelik: otthon a családdal, szabadtéren ismerősökkel, egyéb helyszínen barátokkal. Ezért minden Európa-bajnoki mérkőzésére olyan kiemelt fogadási érdeklődés van, ami mondjuk egy sima angol bajnoki alatt nincsen, hiszen ott sok tucat másik meccsből is lehet válogatni.

A magyar csapat kiemelkedik

Horváth Zoltán elmondta, hogy a hazai fogadók körében a kontinenstornán a többi meccs közül is kiemelkednek a magyar csapat mérkőzései.

A 2021-es Eb-n azt láttuk, hogy a három legfogadottabb meccs az a három magyar meccs volt a csoportban.

Az Eb-döntő más tészta, mert akkor már csak az az egy mérkőzés van hátra, amit napokig lehet fogadni, de azzal vetekszik nemzeti tizenegyünk. A szakértő szerint mind a fináléra, mind a magyar meccsekre körülbelül egymillió fogadás érkezik be.

Most is arra számítanak, hogy a három magyar csoportmeccs kiemelkedik, és ha továbbjutunk, akkor a nyolcaddöntő még jobb számokat hoz majd. Azt is megjegyezte, hogy a fogadási piac is átalakult, sokkal több lehetőség van most, mint 2021-ben és 2016-ban.

A Tippmix tavaly megújult, meccs előtt háromszor annyi, meccs közben pedig kilencszer annyi fogadási lehetőség van, mint az ezt megelőző torna idején volt. Például a holnapi Magyarország–Svájc-mérkőzésre is közel ezer variációt találhatunk.

Na de milyen messziről rúg gólt Szoboszlai Dominik?

Egy-egy játékosra is sokféle tippet lehet adni. Természetesen Szoboszlai Dominikre kérdeztünk rá. Itt Horváth Zoltán kifejtette, elég széles a skála, mivel már szinte mindent tudnak mérni, ami kedvez a szurkolóknak. A Liverpool magyar sztárjáról többek között meg lehet tippelni, kap-e sárga lapot, lő-e gólt a 16-oson belül vagy kívül, ad-e gólpasszt, gólkirály lesz-e, és így tovább.

Arra a felvetésünkre, mi lehet az oka annak, hogy egyre inkább személyekre is fókuszál a sportfogadás, míg régen elég volt, ha valaki eredményre tippelt, a vezető elmondta:

A fiatalabb generációra jellemző, hogy szeretnek kötődni sztárokhoz, sportolókhoz.

Kylian Mbappénak szurkolnak a gyerekek, nem pedig a Paris Saint-Germainnek. Ha ő eligazol a Real Madridba, a rajongói követik.

Grafikonon a kontinenstorna legfontosabb információi Ha egy helyen akarja átnézni a foci-Eb legfontosabb információit, akkor itt a lehetőség.

Sokakat untat a másfél órás várakozás

Van, akit az már untat, ha kilencven percet kell várni, hogy kiderüljön, nyer a csapata, vagy sem. Mivel már vannak egyéni mutatók, speciális statisztikai adatok, a gyorspiacokat egyre inkább szeretik a játékosok, így meccs közben is meg tudják tippelni, hogy ki szerzi például a következő gólt, lesz-e még szöglet, és hosszasan lehetne sorolni a variációkat.

Elképesztően bízunk a magyar válogatottban

A nemzeti lottótársaságnál is ugyanazt várják, mint az előző tornákon, amelyeken szerepeltünk:

A magyar meccsek lesznek a legnépszerűbbek.

Ahhoz, hogy a következő statisztikát értsük, Horváth Zoltán elmondta: az oddsoknál figyelembe veszik, hogy milyen csoportba kerül egy csapat, milyen a sorsolása, kivel játszhat továbbjutás esetén, milyen a keret, ki sérült, vagy ki van eltiltva, és még számtalan egyéb változót. Hangsúlyozta: ha az oddsokat megnézzük, hogy kik a legesélyesebbek, az látható, hogy az angolok, a franciák, a németek, a spanyolok és a portugálok vezetnek, mi pedig a 16. helyen állunk.

Ennek ellenére hazánk legjobbjai iránt elfogult a nagy többség: körülbelül annyian fogadtak a magyar válogatott Európa-bajnoki győzelmére, mint a franciáékra.

A sportfogadási vezető végül azt is kiemelte, hogy a cég az Eb-re külön készült magas oddsokkal és ajánlókkal.