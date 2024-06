Foci-Eb 2024: több mint tízezer magyar szurkolót várnak Kölnbe - megerősítették a konzuli szolgálatot

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minden eddiginél nagyobb konzuli jelenlétet rendelt el a németországi Európa-bajnokságon részt vevő magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésének helyet Kölnben.



Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tárcavezető kifejtette: szombaton játssza első mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott a németországi Európa-bajnokságon, az első kölni mérkőzésre több mint tízezer magyar szurkolót várnak. "Az ilyen nagymértékű magyar szurkolói jelenlét külföldön természetesen nekünk is munkát ad. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar szurkolóknak kizárólag a szurkolásra, a szórakozásra kelljen figyelni, és lehetőleg minél kevesebb kellemetlenséggel szembesüljenek" - fogalmazott.



Kiemelte: ezért minden eddiginél nagyobb konzuli jelenlétet rendelt el a mérkőzésnek helyszínt adó városban, összesen 11 konzul fog Kölnben szolgálatot teljesíteni.

Lesz konzul a repülőtéren és a vasútállomáson is, hogy az odaérkező magyar szurkolókat fogadja, lesznek konzulok a szurkolói zónában, lesz konzul a szurkolói vonulás útvonalán, a stadionon kívül és a stadionon belül is, tehát nem lesz olyan helyszín, ahol magyarok megfordulnak, és ne lenne konzuli jelenlét

- hangsúlyozta.

Foci-Eb 2024: megvan a svájciak ürügye, ha kikapnak a magyaroktól: az edzőpálya és egy tévétorony Magyar kémektől tartanak a svájciak a szombati meccs előtt.



Kitért rá: a legközelebb lévő konzulátuson, Düsseldorfban is megemelt létszámmal és folyamatos ügyeletben várják a hívásokat, vagy ha lesz valami teendő. Három vészhelyzeti segélyhívó telefonvonalat is létesítettek, emellett pedig a budapesti központi call center is folyamatosan rendelkezésre áll.



Közölte: a szurkolói zónában egy mobil konzuli iroda is lesz, "hogyha ügyes-bajos dolgok, elveszett dokumentumok ügye áll elő, akkor a lehető leggyorsabban tudjunk önöknek segíteni".

Foci-Eb 2024: A Mercedes hazájában is pályára lép a magyar válogatott A Szoboszlai Dominik vezette nemzeti tizenegy 60 ezer néző előtt Stuttgartban két meccset is játszik.





Szijjártó Péter felhívta a figyelmet a Konzuli Szolgálat Utazom nevű applikációjára, ahol a szurkolók minden fontos információt megtalálhatnak.

Elmondta: két kilométer hosszan vonulhatnak majd a szurkolók a stadion irányába, délben lesz az indulás. A miniszter arra kért minden magyar szurkolót, hogy

semmilyen provokációnak ne üljön föl, működjenek együtt a magyar rendőrség kirendelt erőivel, az MLSZ által szerződtetett biztonsági szolgálattal és természetesen a helyi hatóságokkal is.



Arról is beszélt, hogy a beléptető kapuknál magyar nyelven beszélő szolgálat is lesz, annak érdekében, hogy "a lehető legkevesebb kellemetlenség állhasson elő".

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: "azt reméljük és várjuk, hogy a magyar szurkolóktól és a magyar válogatott győzelmétől lesz hangos Köln". Emellett azt kívánta a szurkolóknak, hogy minél kevesebb alkalommal kelljen találkozniuk a konzulokkal.