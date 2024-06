Foci-Eb 2024: nem lehetetlen, de nagy szerencse kell – így juthat tovább a magyar válogatott

Miután a Skócia–Svájc mérkőzés 1-1-re végződött a labdarúgó Európa-bajnokság A jelű négyesében, eldőlt, hogy a torna első csapataként Németország jutott tovább a csoportkörből, a magyar válogatott pedig legjobb esetben is csak harmadik lehet ebben a kvartettben. A lebonyolításnak köszönhetően a hat csoportharmadik közül a legjobb négy kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe, a mieink esélyeit ugyanakkor nagyban befolyásolja (rontja), hogy

a két forduló alatt 0 pontot gyűjtöttek,

5 gólt kaptak,

1-et rúgtak, vagyis

jócskán mínuszban (-4) van a gólkülönbségük.

Foci-Eb 2024: óriási szerencse kell, hogy a magyar válogatott továbbjusson a csoportjából (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az angol Liverpoolban légióskodó Szoboszlai Dominik szerint reálisan kellett volna nézni az erőviszonyokat, mert végtére is magyarok vagyunk, és valószínűleg az történt, hogy túl nagy elvárást támasztottunk magunkkal szemben.

Foci-Eb 2024: matekban jók vagyunk – csak győzzük le a skótokat!

Ahhoz, hogy a továbbjutásról egyáltalán még beszélhessünk,

vasárnap le kell győzni Skóciát – mégpedig lehetőleg minél több góllal.

Ebben az esetben harmadikok leszünk, majd abban kell bíznunk, hogy két együttes is rosszabbul teljesít nálunk. Erre az egyik legnagyobb esélyes a B-csoportban szereplő, jelenleg egyaránt 1 ponttal rendelkező Albánia és Horvátország, miután előbbi Spanyolországgal, utóbbi Olaszországgal játszik.

Sok múlhat a D-csoportban a lengyel–osztrák meccsen, amennyiben a franciáktól és a hollandoktól is vereséget szenvednek mindketten, és csütörtökön okosabbak lehetünk a szerb–szlovén találkozó után is, mert rajtuk kívül a C jelű négyesben olyan válogatottak vannak, mint az angol vagy a dán.

A jelenlegi csoportharmadikok közül Csehország Georgia ellen gyűjtheti be első győzelmét és kerülhet lépéselőnybe a továbbjutás szempontjából, Belgium pedig Romániával szemben teheti ugyanezt. Ha azonban a szlovákok kikapnak az ukránoktól, az E-csoportban négy három pontos csapat lehet a záró forduló előtt.

Magyarországnak tehát

az lenne a legjobb, ha az esélyesek most már nem buknának, a hátralevő összecsapásaikon az elérhető legtöbb pontot szereznék meg minél több gólt lőve, és így mennének tovább a csoportjuk első két helyén a legjobb 16 közé.

De ez mind csak matek, mert ha nem nyerünk a skótok ellen, okafogyottá válik a számolgatás.

Az állás

1. Németország 2 2 – – 7-1 6 pont – továbbjutott

2. Svájc 2 1 1 – 4-2 4

3. Skócia 2 – 1 1 2-6 1

4. MAGYARORSZÁG 2 – – 2 1-5 0

A csoport további programja:

3. forduló (vasárnap):

Skócia–MAGYAROSZÁG, Stuttgart 21.00

Svájc–Németország, Frankfurt 21.00

Csütörtöki program:

Szlovénia–Szerbia 15.00

Dánia–Anglia 18.00

Spanyolország–Olaszország 21.00