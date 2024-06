A kiberbűnözők is készülnek a foci Eb-re: mutatjuk, hogy kerülhetjük el a bajt

A nyári foci Eb-re nemcsak a Marco Rossi vezette magyar válogatott készül gőzerővel, hanem sajnos az online csalók is. Emiatt kevesebb mint két héttel a labdarúgó-Európa-bajnokság előtt A tét te vagy címmel indít közös kiberbiztonsági kampányt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH), az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és Szerencsejáték Zrt.

Évtizedes trend, hogy a foci-Eb alatt is támadásba lendülnek a kiberbűnözők / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Bor Olivér, az SZTFH elnöke elmondta, hogy a bűnözők szeretik kihasználni a nagy nyári sportesemények miatti megnövekedett érdeklődést, és a szurkolókra ilyenkor jellemző felfokozott hangulatot. Bor szerint immár évtizedes trend, hogy a kiberbűnözők a foci-vb-k, -Eb-k, valamint az olimpiák kapcsán kihasználják ezt. A 2022-es katari vb-n közel száz csaló domaint kellett lekapcsolniuk, amelyek a hivatalos vb-oldal, jegyértékesítő oldal és a FIFA arculatát használták, és 53 káros applikációt is le kellett fülelniük.

2022-ben globálisan a kiberbűnözők által okozott ismert csalások 8 ezermilliárd dolláros kárt okoztak.

Magyarországon tavaly 17 ezer ember vált online csalás áldozatává, ezek értéke meghaladta a 30 milliárd forintot.

Honnan tudjuk, hogy gyanús egy sportfogadási oldal?

gyakran változó domain (mivel a régit csalás miatt letiltották a hatóságok)

irreális oddsok és összegek

garantált nyeremény, biztos kimenetel

hiányzó ügyfélszolgálat

nincs engedélye (SZTFH oldala követi)

A négy szervezet közös kampánya a felhasználók védelmére fókuszál, és arra buzdít mindenkit, hogy ha sportfogadásba kezd, azt csak a legálisan működő oldalakon tegye meg, adatai és pénze védelmében.

Pállai Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. információbiztonsági főosztályvezetője elmondta, hogy az SZRT felmérésének eredményei alapján a magyar lakosság 57 százaléka követi az Eb-t, a férfiak esetében ez az arány magasabb. Ráadásul a kontinensbajnokságot követő férfiak 42 százaléka tervezi, hogy a kontinenstorna alatt valamilyen formában fogadni fog.

A szakember kiemelte, hogy a Szerencsejáték Zrt. soha nem küld sms-t vagy e-mailt, így sms-ben és e-mailben linkeket sem, és nem kér banki adatokat.

Vállalatuk ezt legfeljebb telefonon teszi meg, beazonosítható módon, és akkor sem kér bankszámlaadatot, se pedig azt, hogy az ügyfél töltsön le applikációt. Hozzátette, hogy ha valaki mégis adathalász csalás áldozatává válik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal és a bankjával is. A magyar pénzintézetek fel vannak készítve az ilyen esetekre, így a bankkártyák és a bankszámlák letiltása gyorsan végrehajtható.

Álmos Gergő (ORFK Kiberstratégiai Osztály), Bor Olivér (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) és Pállai Krisztián (Szerencsejáték Zrt.) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Álmos Gergő, az ORFK Kiberstratégiai Osztályának őrnagya kiemelte, hogy nem elég csak arra figyelni, hogy a jegyvásárlás vagy a fogadás során elővigyázatosak legyünk, a sportesemények helyszínén is fontos a kellő odafigyelés és óvatosság. Nemcsak a last minute online jegyvásárlás jelenthet veszélyt, hanem az ingyenes töltőpontoknál és az ATM-eknél is előfordulhatnak csalások, amelyekkel az óvatlan turistákat veszik célba, így erre is kell figyelni.