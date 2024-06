Foci-Eb 2024: ma sok minden eldőlhet a magyar csoportban

A nyitómeccs kudarca azért sodorta felettébb nehéz helyzetbe a nemzeti együttest, mert nulla ponttal várja a legnehezebbnek ígérkező csoportmérkőzését, márpedig ha nem sikerül legalább döntetlent elérni a hazai közönség által támogatott és a skótok felett aratott 5-1-es diadallal rajtoló Nationalelf ellen, akkor – szinte biztosan – már csak a harmadik hely megszerzése lehet elérhető.

A magyar válogatott a legutóbbi foci-Eb-n döntetlent játszott a németekkel / Fotó: AFP

Ezen a négyes második fordulójának későbbi meccse változtathat, ha Skócia felülmúlná az esélyesebb Svájcot, mert akkor még a második vereség ellenére is lenne esély a biztos nyolcaddöntőt érő második pozícióra.

A 24 csapatos rendszerben, amelyben a négy legjobb harmadik is 16 közé kerül, a négy pont tekinthető vízválasztónak, azaz a döntetlen rendkívül sokat érhet a későbbiekben, mert a zárókörben akkor a skótok felülmúlásával biztosan nyolcaddöntős lenne Marco Rossi szövetségi kapitány együttese.

Újabb vereség esetén viszont még a szigetországiak legyőzése sem jelentene automatikus továbbjutást, akár napokig izgulhatna a válogatott, hogy a gólkülönbsége elég jó lesz-e, miközben a közvetlen riválisok pontosan tudnák, milyen eredményre vagy éppen milyen arányú győzelemre van szükségük.

Az első forduló alapján Németország nemcsak a mérkőzés esélyese, hanem a torna egyik nagy favoritja is.

Amíg az ellenfél csúcsformát mutatva önbizalomnövelő győzelmet könyvelhetett el, addig a magyarokat az eredménynél is jobban bosszanthatja, hogy messze elmaradtak a legjobb teljesítményüktől.

Nem örülhet Rossi, ketten sem játszhatnak a németek ellen A magyar labdarúgó-válogatott keddi, a németek elleni szerdai mérkőzést megelőző utolsó edzésén 24-en vettek részt a 26-os keretből. Ellenben Callum Styles, Dárdai Márton és Horváth Krisztofer már teljes értékű munkát végez.

Márpedig a házigazda ellen csak úgy lehet esélye Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének, ha képes kihozni magából a maximumot. A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető hét-nyolc játékosának produkciójával is elégedetlen volt, de a legégetőbb probléma a védelem összeállítása lehet, mert mindhárom belső védője hatalmas hibákat követett el, ami biztosan nem fér bele a világsztárokkal teletűzdelt németek ellen sem.

A mai program: Horvátország–Albánia 15:00, Volksparkstadion (Hamburg) Németország–Magyarország 18:00, MHP Arena (Stuttgart) Skócia–Svájc 21:00, RheinEnergie Stadion (Köln)

Az első forduló játékát és a keretek minőségét figyelembe véve az egyetlen, ami bizakodásra adhat okot, hogy a magyar csapat az elmúlt három évben háromszor is összecsapott az erősebb játékerőt képviselő Németországgal, de egyszer sem kapott ki. Ahogy Rossi, illetve a világbajnok és Bajnokok Ligája-győztes Karl-Heinz Riedle is említette, ezekkel a kiváló eredményekkel – egy győzelem és két döntetlen – felvértezve a magyar csapatnak félelem nélküli hozzáállással kell pályára lépnie, mert korábban már bebizonyította saját magának – és persze a szurkolóinak is –, hogy képes a bravúrra a világ legjobb válogatottjai ellen. Szintén reménykeltő lehet, hogy Rossi közel hatéves regnálása során egyáltalán nem jellemző, hogy a nemzeti együttes kétszer egymás után rosszul futballozzon. Sőt, arra majdnem három esztendeje, 2021 szeptemberében volt példa legutóbb, hogy két egymást követő meccsen vereséget szenvedett.

Amíg a magyar kapitány azon törheti a fejét, hogy megtalálja a legjobb formában lévő labdarúgóit, addig kollégája, Julian Nagelsmann a bőség zavarával küzd. Ezt mutatja, hogy a szünetig háromgólos előnyre tett szert a kezdőcsapata, amelyben sztárjai, így Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Florian Wirtz vagy éppen Kai Havertz és Jamal Musiala mind nagy kedvvel és remekül futballozott.

Több mint 2500 rendőr lesz a német–magyar meccsen Mintegy 2500 rendőr teljesít majd szolgálatot szerdán Stuttgartban a német–magyar csoportmérkőzésen a labdarúg-Európa-bajnokságon. A város hatóságainak keddi tájékoztatása szerint a rendőrség és európai szövetség a részben erőszakos magyar szurkolók miatt magas rizikófaktorú meccsként sorolta be a találkozót. Ez különleges előkészületeket von maga után – jelentette ki Thomas Strobl, Baden-Württemberg tartomány belügyminisztere, aki 15-20 ezres vendégtáborra számít Stuttgartban. Az egyes szurkolói csoportokat a hatóságok külön kísérik a stadionhoz, és a vonulásokat lépcsőzetesen indítják majd el a belvárosból. A magyar hívek a középső várkertben gyülekeznek, a hazai szurkolók pedig két kilométerrel arrébb, a városi parkban. A rendfenntartók közleménye szerint ha mégis rendbontásokra, összecsapásokra kerülne sor, akkor a rendőrök erős és robusztus fellépéssel, gyorsan és célirányosan avatkoznak közbe, és csillapítják le a kedélyeket.

Ezt követően a cserepadról beszállva ketten is eredményesek voltak, köztük azaz Emre Can is, aki mindössze két nappal az Eb rajtja előtt csatlakozott a kerethez. Ettől függetlenül az öt meccse veretlen németek – részben az elmúlt időszak egymás elleni találkozói miatt – korántsem veszik félvállról a mérkőzést. Ahogy a torna után visszavonuló Kroos fogalmazott, a magyarok eggyel magasabb szintet képviselnek, mint a skótok, ezért nehezebb dolguk lesz, míg Emre Can kellemetlen ellenfélnek nevezte Rossi együttesét.

A közel 55 ezer néző befogadására alkalmas stuttgarti MHP Arénában az Európa-liga 2020-as döntőjének játékvezetője, a holland Danny Makkelie sípjelére szerdán 18 órakor kezdődik a magyar–német összecsapás, melyet

az M4 Sport,

a Kossuth rádió

és a Nemzeti Sportrádió

élőben közvetít.

Svájc a továbbjutásért, Skócia az életben maradásért focizik

A svájciak Marco Rossi együttese ellen a ráadásban biztosították be 3-1-es sikerüket, de összességében megérdemelten nyertek, és a szombaton nyújtott produkciójuk alapján egyértelmű esélyesei a skótok elleni találkozónak: különösen úgy, hogy a rivális kiütéses, 5-1-es vereséget szenvedett az Eb nyitómeccsén pénteken.

„Biztosak vagyunk benne, hogy a skótok talpra állnak a súlyos vereség után, feltámadásra számítunk tőlük” – jelentette ki Giorgio Conini, a svájci szövetségi kapitány, Murat Yakin másodedzője.

Számukra ez nagyon fontos meccs lesz, miután nem úgy sikerült az első mérkőzésük, ahogy szerették volna. Tudjuk, hogy nem fognak ingyen adni nekünk semmit.

„Amikor 5-1-re veszítesz, el kell fogadnod az összes kritikát. Az jó, hogy nekem van számos hasonló élményem, többször voltam már ilyen helyzetben, és mindig kiválóan tudtam az ilyen szituációkra reagálni, a játékosaim is így vannak ezzel” – fűzte hozzá. Skócia számára a tét óriási, mivel egy újabb vereséggel a továbbjutás szempontjából szinte teljesen kilátástalan helyzetbe kerülne. Márpedig a válogatottnak az a célja, hogy továbbjusson a kieséses szakaszba. A Skócia–Svájc-találkozót szerdán 21 órától játsszák Kölnben.