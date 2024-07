Adidas-gála a foci-Eb-n, a Nike mindent elveszített

Kiütéses Adidas-győzelemmel végződött a hét végén a két, legnagyobb érdeklődéssel követett labdarúgó-kontinensviadal: a foci-Eb és a Copa América. Az öreg kontinensen, Berlinben Spanyolország verte 2-1-re a Nike-dresszben feszítő angolokat, míg odaát, a Miamiban rendezett döntőn már előre borítékolható volt az Adidas diadala, hiszen mind az egyetlen, győztes találatot Lautaro Martinez révén a hosszabbításban megszerző argentinok, mind a másik ágon Brazíliát búcsúztató kolumbiaiak a három csíkjáról ismert német sportszergyártó szerelésében futottak ki a pályára.

Öröm a köbön. A spanyolok és az Adidas triumfálhattak a vasárnapi berlini foci-Eb-döntőn / Fotó: NurPhoto via AFP

Kolumbia nemcsak a döntőt vesztette el, hanem az eddigi, 28 hivatalos válogatott mérkőzésből álló veretlenségi sorozatát is lezárta egyben. Ez a széria világrekord a férfi labdarúgás történetében.

Foci-Eb: az Adidas mindent vitt

Érdekesség, hogy a két kontinenstorna elődöntőjébe bejutott nyolc csapat csak a két ősi rivális mezét viselte, az Adidas viszont jobban bírta a gyűrődést, hiszen mindhárom csapata döntőbe verekedte magát, az öt nike-s csapat, azaz

Uruguay

Kanada,

Franciaország,

Hollandia

és Anglia

közül viszont ez a bravúr csak az utóbbinak sikerült. A háromoroszlánosok legutóbbi nagy válogatott tornagyőzelmüket 1966-ban, hazai pályán aratták az Adidasban futballozó Németország felett. Akkor az 1964-ben Oregonban alapított, az első totyogó lépéseit megtevő Nike még ismeretlen cég volt, az angolokat az Umbro öltöztette.

A pandémia óta nem terem babér a Nike-nak

Azóta fordult a világ, az Adidas már régóta a világelső Nike hátát figyeli, még ha a sportstatisztikákban, „eredménysoron” ez nem is feltétlenül így van. Mindenesetre az Adidasnál tudnak valamit: a győztesmentalitást.

A most zárult két torna előző kiírásában, a Covid miatt egyéves csúszással, 2021-ben megrendezett foci-Eb-n és Copán is ők futottak be: itt az akkor még Adidasban játszó olaszok – akik időközben Pumára váltottak, és címvédőként most úgy estek ki, mint a huzat –, ott pedig az argentinok. Ahogy 2022 decemberében Katarban is, ahonnan a világbajnoki trófeát vihették haza.