Foci-Eb 2024: jönnek a szuperrangadók a negyeddöntőben

Elkezdődnek a negyeddöntők a 2024-es németországi labdarúgó-Európa-bajnokságon. Két igazi szuperrangadó kényezteti el a foci szerelmeseit, hiszen este hat órától Spanyolország csap össze Németországgal, majd kilenc órától Portugália és Franciaország méri össze a tudását. A négy válogatottat az Eb előtt mind esélyesnek tartották a bajnoki címre, de két csapatnak most búcsúznia kell.

Döntőben illő meccsekkel kezdődik az Eb-negyeddöntő / Fotó: AFP

Spanyolország–Németország

Spanyolország rendkívül magabiztosan jutott tovább a csoportjából, mind a három meccsüket megnyerve. Ez azért is volt meglepő, mivel sokan úgy gondolták, hogy a fiatal csatárokkal felálló spanyol válogatottnak meggyűlik majd a baja a halálcsoportnak is tartott négyessel. Végül Olaszország, Horvátország és Albánia sem jelentett problémát Luis de la Fuente gárdájának. A spanyolok meggyőző játékkal jutottak el a negyeddöntőig, ahol a tapasztalt és jó formában lévő német válogatott lesz az ellenfél.

Németország házigazdaként egyértelmű esélyese volt a tornának még úgy is, hogy az utóbbi években akadozott a Nationalelf gépezete. Az A csoportból végül nagyobb gondok nélkül jutottak tovább, sőt, a Eb egyik legnagyobb arányú győzelmét is learatták a skótok elleni 5-1-es nyitómeccsen. A magyar válogatottat is sikerült felülmúlniuk, majd egy kisebb botlás következett az egyébként kiváló formát mutató Svájc elleni döntetlennel. A németeknek most erős keretük van, bár a spanyolokhoz hasonlóan nincs egy fiatal és robbanékony befejező csatáruk. Miközben a spanyol gárda a 34 éves Joseluval és a 31 éves Alvaro Moratával az élen tud felállni, addig a németek a 31 éves Niclas Füllkrug és a 34 éves Thomas Müller helyett az Arsenalban játszó Kai Havertzet használják hamis kilencesként.

Portugália–Franciaország

Portugáliára joggal lehet mérges minden magyar drukker, hiszen válogatottunk továbbjutása múlt azon, hogy Cristiano Ronaldóék nem tudták legyőzni Georgiát a csoportjuk utolsó mérkőzésén. A portugálok előtte Törökországot és Csehországot is magabiztosan győzték le, de az utolsó csoportmeccs azért rávilágított a hiányosságokra. A rossz forma kitartott a Szlovénia elleni nyolcaddöntőben is, hiszen Portugália csak büntetőkkel tudott továbbjutni egy nem túl magabiztos ellenfél ellen.