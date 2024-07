Foci-Eb 2024: kezdődik a végjáték, egy csapat kedden döntőbe jut

Foci-Eb 2024: Németországban tombol az Eb-láz Válogatottjuk szereplése és az izgalmas mérkőzések fűtik az Eb-lázat Németországban. Minden a fociról szól ezekben a hetekben, és ez nem csak a meccsek alatt van így. A németeket most szinte csak az Eb érdekli, és erre a cégeknek is reagálniuk kellett. Ajándék szabadságokkal, tippjátékkal, jegyekkel kedveskednek a vállalatok a dolgozóiknak az Európa-bajnokság alatt. Olyan cégek is vannak, amelyek még a munkaidőt sem veszik annyira szigorúan, ha meccsekről van szó.