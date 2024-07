Foci-Eb 2024: meglepetéscsapatok rangadója jön kedden, két szomszédunk is pályára lép

Hétfőn Franciaország egy öngóllal gyűrte le Belgium válogatottját, Portugália pedig tizenegyespárbajban jutott tovább Szlovénia ellen. Kedden újabb két nyolcaddöntővel folytatódik a labdarúgó-Európa-bajnokság, és ezzel kialakul majd a legjobb nyolc mezőnye. Nagy esélyesnek és meglepetéscsapatnak is szurkolhatunk a foci-Eb esti meccsein.

A csoportmeccseken volt oka örömre a román válogatottnak, de a papírforma szerint kedden végetérhet számukra az idei foci-Eb / Fotó: AFP

Délután 18.00-kor Münchenben Románia és Hollandia mérkőzik meg egymással. Keleti szomszédunk egy kiegyensúlyozott csoportból Ukrajna fölényes legyőzésével, egy Belgium elleni sima vereséggel, majd egy szlovákok elleni döntetlennel elsőként jutott tovább, amit a gólkülönbségnek és a több lőtt góljának köszönhet, hiszen mind a négy csapat 4 ponttal zárt. A sárgamezeseknek nincs nagy sztárjuk, inkább a csapategységükre számíthatnak. Ennek ellenére nem ők, hanem a hollandok a továbbjutás nagy esélyesei. Bár az Oranje eddig csak egyszer, 1988-ban nyerte meg az Európa-bajnokságot, sokszor a végső esélyesek közé sorolják őket, és ezúttal sem lenne világraszóló meglepetés a tulipánosok sikere. Ronald Koeman tanítványai harmadikként jutottak tovább a D-csoportból, miután Lengyelország legyőzése, és a franciák elleni gólnélküli döntetlen után fordulatos meccsen kikaptak Ausztriától.

Könnyen lehet, hogy a hollandok hamarosan megpróbálhatnak revansot venni a sógorainkon. A 21.00-kor Lipcsében kezdődő utolsó nyolcaddöntő győztese ugyanis pont a román-holland párharc továbbjutójával találkozik majd a nyolc között. Az esti meccsen Ausztria és Törökország csap össze. Nyugati szomszédaink megnyerték a hollandokat és a franciákat is felvonultató kvartettet, és többen a kontinenstorna egyik meglepetéscsapatának tartják őket, köztük a Világgazdaságnak nyilatkozó Szalai Ádám is. A magyar válogatott korábbi csapatkapitánya Ralf Rangnick szövetségi kapitány munkáját méltatta. A német tréner ráadásul hazai pályán szerepelhet a lipcsei stadionban, ugyanis korábban éveken át az RB Leipzig kötelékébe tartozott, két szezonon keresztül vezetőedzője is volt a csapatnak. Persze az F-csoportból másodikként továbbjutó törököket sem kell félteni, csapatuk topligás játékosokkal felvértezve áll majd fel, többek között a Real Madrid sztárja, Arda Güler is bármikor képes lehet egy váratlan húzásra.