Foci-Eb 2024: kevés vendéglátós kapott piros lapot az ellenőrzéseken

A nyári szezonális ellenőrzés kiemelt témakörei között szerepel a foci-Eb-re felállított sátras szurkolói zónák vendéglátóinak vizsgálata, kiemelten fókuszálva az alkoholos italkínálatra is – derült ki az Agrárminisztérium közleményéből.

Sokan nézik szurkolói zónákban, óriáskivetítők előtt a foci-Eb meccseit / Fotó: Balogh Zoltán

Az Eb első két hetében, június 14–30. között összesen 133 egységben jártak a Nébih, valamint a vármegyei és járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyelői.

A szakemberek országszerte 66 helyszínen vizsgálták a vendéglátásra vonatkozó élelmiszer-higiéniai szabályok betartását. Az ellenőrzések többsége jó eredménnyel zárult: a tisztaság, a szakosított tárolás és a hulladékgyűjtés egyaránt megfelelőnek bizonyult az ellenőrzött egységekben. Érdekes tapasztalat, hogy a futball-Eb vendéglátósainak többsége nem használt Repoharakat, helyettük az egyszer használatos poharakat, valamint – ahol biztosított volt a fertőtlenítőszeres mosogatás – az üvegpoharakat részesítették előnyben. Gyakori hibaként az alkalmazottak érvényes egészségügyi kiskönyvének hiányát tapasztalták a szakemberek. Az első két hétben összesen 4 esetben indítottak eljárást, a kiszabott bírságok összértéke: 255 000 forint.

Az alkoholos italkínálat terén is jól vizsgáztak a szurkolói zónák. Az ellenőrzött 67 vendéglátó egységben kizárólag Nébih-azonosítóval rendelkező borokat árultak, és a helyszínen be is tudták mutatni a nyomon követhetőséget igazoló számlákat és borkísérő okmányokat. Sörök és egyéb szeszes italok esetében nem tártak fel jogsértést a felügyelők, és a borászati termékek közül is mindösszesen 10 liter lejárt minőségmegőrzési idejű hibás terméket kellett kivonniuk a forgalomból. A legtöbb vendéglátóhelyen az alkoholos italok felszolgálásához szükséges feltételek biztosítottak voltak. Nem megfelelő higiénia miatt az ellenőrzött 67-ből csak 2 helyszínen kezdeményeztek eljárást, és a dolgozók egészségügyi kiskönyveit is csupán 1 esetben nem találták megfelelőnek.

Az alkoholos italok minőségvizsgálata során több mint 500 termék esetében végeztek helyszíni alkoholmérést, valamint adminisztratív nyomon követési ellenőrzést. A helyszínen vizsgált analitikai jellemzőkben, például az alkoholtartalomban, nem állapítottak meg hibát a szakemberek.