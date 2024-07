Forma–1-es Magyar Nagydíj: úgy átépítették, hogy rá se lehet ismerni a Hungaroringre – videó

Biztosan telt ház lesz a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíjon vasárnap, miután a jegyek már januárban elkeltek. Ebben tehát nincs változás, ahogy abban sem, hogy a győztes konstruktőr és a dobogós versenyzők ismét a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által gyártott díjakat kapják. A díjak 18 karátos matt arannyal díszítettek, mindegyikük kézzel készült, összértékük több tízmillió forint.

Forma–1-es Magyar Nagydíj: úgy átépítették, hogy rá se lehet ismerni a Hungaroringre / Fotó: Kovács Tamás

Ezen kívül azonban az idei Formai–1-es Magyar Nagydíj merőben más lesz, mint az eddigiek.

Még pedig azért, mert lezárult az első szakasza a Hungaroring fejlesztésének.

Ezt még a tavalyi versenyhétvégén írták alá, és a 2032-ig szóló szerződéshosszabbításhoz kapcsolódva jelentettek be.

Úgy átépítették, hogy rá se lehet ismerni a Hungaroringre

Vannak látványos és kevésbé látványos változások. Utóbbiak közé tartozik a közműhálózat teljes körű felújítása. Előbbiek közé pedig, hogy elkészült a főbejárat és az ottani épület, így végre egy méltó fogadóközpontot hoztak létre. Igaz, ennek a belső munkálatai még november 30-ig tartanak.

Ugyancsak nagy horderejű fejlemény, hogy a célegyenesben elhelyezkedő úgynevezett Super Gold tribün mögötti terület kibővült, elsősorban a Magyar Nagydíjat kísérő szórakoztató programok területi igénye miatt. Számos szórakoztató program várja a nézőket, lesz majd egy 60 méter magas bungee jumping torony, amelynek tetejéről más perspektívából lesz látható a pálya.

Aztán a paddock területe 19 méterrel lett szélesebb, ezzel pedig már 8000 négyzetméteres. Ez a munkálat is véget ért, viszont az idén csak azt a részt fogják használni, amelyet eddig is. A 4-es és a 12-es kanyarban a bukóteret felújították, az 1986 óta álló főépületet pedig a futam után lebontják. Az új kilenc méterrel szélesebb lesz, mert nagyobb garázsokat alakítanak ki. Mindez azt jelenti, hogy a főépülettől a hétvégén végleg el is köszönnek.

A határidők betartása miatt sokszor napi 24 órában zajlottak a munkálatok, egyszerre 400-500 fő dolgozott a területen, összesen pedig 1500 embernek adott munkát a projekt.

Négy toronydaru és öt autódaru dolgozott,

összesen 390 kilométernyi vezetéket

és 3200 tonna betonacélt építettek be,

illetve 674 köbméter előregyártott vasbeton szerkezetet,

valamint 32 ezer köbméter betont használtak fel.

Megmozgattak 170 ezer köbméter földet.

Elkészült a lelátó mögötti rendezvénytér összes támfala, amely összesen 450 méter hosszú és megépült az új lépcső, amely a nézőtérhez vezet. Nagy területen látványos kertépítési munkák is zajlottak annak érdekében, hogy a Hungaroring csapata méltó körülmények között rendezhesse meg a Magyar Nagydíjat.