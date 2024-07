Feltörekvő magyar cég lett a Fradi új mezszponzora

Nem túlzás azt állítani, hogy a Ferencváros egész Magyarország legnépszerűbb és legnagyobb múlttal rendelkező csapata. Nem csupán a klub és a Superz. Budapest értékei nagyon hasonlóak, de a sikerhez való hozzáállásunk is megegyezik: mindig a legjobbra való törekvés, a befektetett minőségi munka is összekötnek bennünket. A parfümkészítés is csakúgy, mint a labdarúgás, szenvedély és művészet. Hatalmas megtiszteltetés és büszkeség, hogy minden idők legeredményesebb magyar futballklubjának mezén jelenhetünk meg. Biztos vagyok benne, hogy közösen, egymást erősítve még nagyobb sikereket érhetünk el a közeljövőben