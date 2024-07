Megkezdi idei menetelését a Fradi, új ellenfeleket is kapott

Kedden 20.00-kor elhangzik a kezdő sípszó, és megkezdi szereplését a 2024/2025-ös nemzetközi kupaszezonban a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata. A Fradi a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében kapcsolódik be a küzdelmekbe, az új vezetőedző, Pascal Jansen a walesi The New Saints ellen mutatkozik be tétmérkőzésen a zöld-fehéreknél.

Walesi csapat ellen kell kivívnia a továbbjutást a Fradinak / Fotó: Koncz Márton

Mivel az FTC az elmúlt években mindig főtáblás volt valamelyik nemzetközi kupában, és kétszer a kupatavaszt is megérte, így kiemelésének köszönhetően a BL első selejtezőkörében nem kellett pályára lépnie a Fradinak. Ez nem is baj, hiszen egyrészt az Eb-szereplést követően az érintett játékosoknak több idejük maradt pihenni, másrészt tavalyról rossz emlékei vannak a csapatnak az első fordulóról, hiszen a feröeri Klaksvík kiütötte a magyar bajnokot.

A walesiek ellen a Fradi az esélyes, de a két meccset természetesen még le is kell játszani. Amennyiben megvan a továbbjutás, úgy már azt is tudjuk, hogy ki lesz az ellenfél a következő körben. Az UEFA keddi, nyoni sorsolásán kiderült, hogy az andorrai UE Santa Coloma és a dán Midtjylland párharcának győztesével játszik a zöld-fehér gárda. Ha a walesieknek összejön a bravúr, a magyar csapatnak még akkor sem kell csüggednie, hiszen az Európa Liga selejtezőjében folytathatják.

A Fradinak három párharca biztosan lesz nemzetközi kupákban:

3 megnyert párharc esetén a Bajnokok Ligájában,

2 megnyert párharc esetén az Európa Ligában,

1 megnyert párharc esetén a Konferencia Ligában lesz csoportkörös a csapat.

A menetelést kedden 20.00-kor kell megkezdeni. A klubhonlap szerint még vannak szabad helyek a stadionban, így aki élőben szurkolna, még van rá lehetőség. Aki pedig tévében követné a találkozót, az M4Sporton tudja megtenni, de az M4Sport honlapján online is követhető lesz a meccs.