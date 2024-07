A Hungaroringnek továbbra is Forma-1-es versenyhelyszínnek kell maradnia – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt követően, hogy Stefano Domenicalival, a Forma-1 elnök-vezérigazgatójával, valamint Mohammed Ben Sulayemmel, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével folytatott tárgyalását a Hungaroringen szombaton.

Jelentősen megváltozik a Hungarirong, megújult helyszínre térhetnek majd vissza a Forma-1-es pilóták / Fotó: Anadolu via AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető elmondta, jó hír, hogy Magyarországgal, a magyarországi rendezéssel, a magyarországi versennyel mindenki messzemenően elégedett.

Mindenki azt az álláspontot képviseli, hogy Budapestnek, illetve a Hungaroringnek továbbra is Forma-1-es versenyhelyszínnek kell lennie.

Hozzátette: „A vezetők értékelik azt a 39 évet, amely eltelt azóta, hogy először itt a száguldó cirkuszt Magyarország vendégül látta, és egyértelműen úgy ítélik meg, hogy bár a világ rohan előre ennek a sportágnak az örökségére igenis szükség van. És mivel a magyarországi futam a második leghosszabb megszakítás nélküli, a versenynaptárban szereplő futam, ezért aztán úgy is tekintenek erre a versenyhétvégére, mint ami a horgonyt jelenti a Formula-1 örökségéhez, a régi hagyományokhoz, úgyhogy ezért is, gyakorlatilag azzal számolnak, hogy Magyarország hosszú távon a Forma-1 egyik helyszíne lesz”. Közölte, most 2032-ig van szerződésünk.

A Forma-1 menedzsmentje több újítást, beruházást, felújítást kért.

Ezeket két részletben hajtották, illetve hajtják végre, a felújításnak az első szakasza lezárult, célfotóval a rendezvény előtt, hiszen világos volt, hogy egy ilyen presztízsű eseményen félbemaradt építkezés nem lehet, tehát úgy kellett a felújítást tervezni, hogy az első rész végénél úgy tűnjön, mintha már mindennek vége lenne – fejtette ki.

Aláhúzta, ez most így is tűnik, de ez nincsen így, ugyanis ahogy itt a motorhome-okat elviszik, gyakorlatilag minden, ami itt látszik, az lebontásra kerül, és a Forma-1 sztenderdjeinek megfelelően, mind a főlelátó, mind a főépület, mind a versenyigazgatóság, mind a paddock rész teljes mértékben megújul, kibővül.

Elmondta: több ezer négyzetméterrel meg fog nőni az épület hasznos területe, és

amikor jövő évben a Forma-1 ide visszatér, akkor egy teljesen megújult főlelátóval, főépülettel, paddockkal, versenyirányítási központtal fognak találkozni.

