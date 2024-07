Kilencéves csodagyerek érkezik Magyarországra

Egy kilencéves sakkcsodagyerek történelmet írhat, hiszen ő lesz a legfiatalabb, aki valaha is képviselte Angliát nemzetközi szinten bármilyen sportágban. A London északnyugati részén található Hawworból származó, indiai felmenőkkel rendelkező Bodhana Sivanandan nemrég csatlakozott az angol női válogatotthoz, amelynek színeiben szerepet kaphat szeptemberben a budapesti sakkolimpián is – számolt be róla a BBC.

A kilencéves Bodhana Sivanandan a nő sakk csodagyereke / Fotó: Simon Walker / No 10 Downing Street

Bár a nemzetközi sakkvilágban nem ritka, hogy valaki fiatalon berobban az elitbe, kilencévesen bekerülni a felnőtt csapatba még világszinten is kuriózumnak számít. Sivanandan ráadásul csaknem 15 évvel fiatalabb, mint a csapat második legfiatalabb tagja, a 23 éves Lan Yao.

Kedden tudtam meg a hírt. Amikor hazajöttem az iskolából, apukám akkor mondta el nekem. Boldog voltam. Remélem, hogy jól fogok teljesíteni, és szerzek egy újabb címet

– nyilatkozta a BBC-nek az ifjú tehetség.

Malcolm Pein, az angol sakkválogatott menedzsere úgy gondolja, hogy az iskolás lány a legfigyelemreméltóbb csodagyerek, akit a brit sakkozás valaha látott. Szerinte jó úton halad ahhoz, hogy minden idők egyik legjobb brit játékosa legyen.

A kilencéves lány édesapja elárulta, hogy számukra is rejtély, honnan örökölte Bodhana a tehetségét. Feleségével mindketten mérnökök, azonban a sakkban nem túl járatosak. Az apuka elmondta, hogy néhány versenyen megpróbálkozott ugyan a sportággal, de nagyon gyengén ment neki. Lánya azonban sokkal fogékonyabb erre. Az ifjú tehetség először a koronavírus-járvány idején vette a kezébe a bábukat. Saját elmondása szerin a sakk jó érzéssel tölti el, és segít neki sok más dologban is, például a matematikában, a számolásban.

Sivanandan korosztályának legtehetségesebbje. Két évvel ezelőtt a nyolc éven aluliak világbajnokságán a klasszikus sakk mellett rapidsakkban és villámsakkban is megszerezte a világbajnoki címet.

Iskolai napokon mindennap körülbelül egy órát gyakorlok. Hétvégén általában versenyeken játszom, de amikor nem, akkor is több mint egy órát sakkozok minden nap

– árulta el a felkészülése kapcsán a kilencéves csodagyerek, akinek több olyan csapattársa is lesz majd a válogatottban, akik akár a nagyszülei is lehetnének.