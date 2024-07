Az olimpia 11,1 milliárd eurós bevételt is hozhat Párizsnak

Magyarország és a megasportesemények A pénzügyi fenntarthatósági szempontok és az épített örökség hosszú távú hasznosítása a hazai rendezésű nagy, nemzetközi sportesemények megvalósítása során is elsődleges szempont volt. Emellett a helyi kis- és középvállalkozások bevonása is fontos aspektus volt, például a 2023-as atlétikai világbajnokság alkalmával is. Az elmúlt években hazánkban zajló nagyszámú és kimagasló nemzetközi sportesemény, valamint az ország jelentős sportmúltja, vagyis mind a sportolók teljesítménye, mind a versenyek megrendezésében szerzett rutin jó alapot nyújtott ehhez. Hazánk kimagasló számú nemzetközi sportesemény házigazdája volt az elmúlt évtizedben. Emellett Magyarország élen jár abban is, hogy az újonnan megépített sportlétesítményeket kihasználja, aminek példája a Duna Aréna és a Puskás Ferenc Stadion.