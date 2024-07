Ezek a legértékesebb olimpiai relikviák

Hamarosan kezdődik a sport ünnepe, az olimpia Franciaországban. A párizsi játékok apropóján a Vatera online piactér megvizsgálta, hogy milyen relikviákat bocsátanak licitre a felhasználók.

Vadásszák az olimpiai relikviákat az online piactereken / Fotó: AFP

Az emlékérmek, részvételi jelvények, gyűjtői kártyák fogynak, de például jó állapotban fennmaradt belépők, tematikus gyűjtemények (például kitűzőkollekciók) is jó áron találnak gazdára, de akár olimpiai aranyérmet is lehet rendelni a piactérről

– olvasható a Vatera közleményében.

Az online piactér talán legizgalmasabb áruba bocsátott relikviája az Aranycsapat hatvanas évekből származó olimpiai kivitelű Adidas csapattáskája, amely 250 ezer forintért keresi új gazdáját. Emellett már felkerültek a Magyar Nemzeti Bank párizsi olimpiára és a paralimpiára kiadott emlékérméi. Az érmék mindig megmozgatják a gyűjtőket az aukciókon.

Természetesen vannak más, az olimpiához köthető gyűjtemények is a portálon. Lehet licitálni egy a nyolcvanas évekből származó olimpiai Coca-Cola kollekcióra, ami poharakat, poháralátéteket és régi telefonkártyát is tartalmaz. Emellett a csomag része egy azóta is bontatlan palack kóla. Fellelhetők akár olimpiai aranyérmek valósághű replikáit is.

Több tízezer forintot érhet egy olimpiai belépőjegy is

Egy, az olimpiai bajnok magyar férfivízilabda-válogatott által dedikált labda 156 ezer forintot ért meg egy felhasználónak. Somogyi Rezső birkózó olimpikon 1936-os, berlini olimpiára szóló igazolványáért 93 ezer forintot fizetett valaki, míg az ugyanezen olimpián megrendezett Magyarország–Lengyelország-futballmérkőzésről jó állapotban fennmaradt belépőjegy 30 ezer forintért talált gazdára.

Kevesebb mint feleennyiért licitált sikeresen egy vaterázó a Pöttyös Túró Rudi a 2020-as tokiói olimpiához készült magyar olimpiai szurkolói kártyáinak teljes kollekcióját tartalmazó albumra. Közel 40 ezer forintot adott valaki a Nemzeti Sport 1908-ból fennmaradt, olimpiai híreket is tartalmazó olimpiai számainak első fél évből fennmaradt számaiért, amelyek egyébként az Arcanumon digitálisan is böngészhetők.