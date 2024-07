Olimpia: nem csak az érmek, hanem az Instagram-posztok is milliókat hozhatnak

Nem csak sportteljesítménnyel lehet sok pénzt keresni. Amíg hazánkban csak néhány olimpikonról tudunk, aki sikeresen befektette ismeretségét vállalkozásába, addig az angol nyelvterületen azért jóval több sportolóból lesz influenszer. A pénteken kezdődő párizsi olimpia előtt egy tanulmány megvizsgálta, hogy mely brit olimpikonok a legbefolyásosabb véleményvezérek az Instagramon.

Tom Daley toronyugró az egyik legjobban kereső brit sportoló, most is érmet várnak tőle a párizsi olimpiai játékokon / Fotó: AFP

Az első helyen Tom Daley áll 3,1 millió Instagram-követővel. A toronyugró négy olimpiai érmet nyert, köztük egy aranyat a 2020-as tokiói játékokon. Jelenlegi követőivel Daley akár 7600 fontot (3,54 millió forint) is kereshet szponzorált bejegyzésenként.

A második a skót Andy Murray 2 millió követővel, ő 4900 fontot (2,3 millió forint) is kereshet egy-egy poszttal. A teniszcsillag korábban szponzori szerződéseket kötött a Castore és az Under Armour márkákkal is.

A harmadik helyen a 16 éves Sky Brown áll 1,3 millió Instagram-követővel. A gördeszkás szupersztár 2020-ban történelmet írt, és a nagy-britanniai csapat valaha volt legfiatalabb érmesévé vált. A bajnok most 3200 fontot (1,5 millió) kereshet szponzorált Instagram-bejegyzésenként.

Sky Brown Budapesten kvalifikálta magát az olimpiára / Fotó: AFP

A negyedik helyen Tommy Fleetwood áll, akinek 670 ezer követője van az Instagramon, és akár 2500 fontot (1,16 millió forint) kereshet szponzorált Instagram-bejegyzésenként. A golfsztár jelenleg a Nike-kal, a BMW-vel és a Tag Heurrel áll kapcsolatban.

Az ötödik a listán Adam Peaty, akit 630 ezer ember kedvel a közösségi oldalán. A 29 éves úszó három olimpiai éremmel büszkélkedhet, és jelenlegi státuszával mintegy 2300 fontot (1,07 millió forint) kereshet szponzorációként.

A hatodik Tom Pidcock 571 300 követővel. A kerékpáros aranyérmet ért el a 2020-as tokiói olimpián, és most akár 2000 fontot (930 ezer forint) is kereshet szponzorált Instagram-bejegyzésenként.

Az olimpia után még több pénzt kereshetnek az extrémsportolók is

Charley Hull 570 ezer rajongóval a hetedik, posztonként 2100 fontot (980 ezer forint) kereshet. A 28 éves golfozó szponzori szerződéseket kötött a TaylorMade-del és az Acushnettel.