Párizs 2024: minden magyart a képernyő elé! – Milák Kristóf döntőt úszik este

Szerdán jó eséllyel bővül a magyar olimpiai érmek száma Párizsban, miután az eddig hihetetlenül teljesítő Milák Kristóf a legjobb idővel jutott be a döntőbe 200 pillangóúszásban, de Németh Nándor is éremesélyes 100 gyorson, és pástra lép a férfikardcsapatunk is.