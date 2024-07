Itthon is testőr vigyáz Szoboszlai Dominikra

Már Magyarországon is minden lépését vigyázzák Szoboszlai Dominiknak, akinek testi épségét saját testőre felügyeli – írta a Blikk.

Szoboszlai Dominik minden lépését testőr figyeli / Fotó: AFP

A Liverpool játékosát a Neoton Família siófoki koncertjére kísérte ugyanaz az ember, akit korábban az Európa-bajnokságon is láthattunk mellette még biciklizés közben is. Mint azt a bulvárlap sportoldala, a Sportál megtudta, a testőr már januárban felbukkant a sztárfocista mellett az Operaházban, amikor a magyar válogatott csapatkapitánya hazalátogatott, hogy átvegye az év férfi sportolójának járó díjat.

Ezen a szinten ez teljesen megszokott. Ha hazamegy, akkor például Szalah sem sétálgat őrizet nélkül Egyiptomban sehol

– mondta a Blikknek egy a játékoshoz közel álló, neve elhallgatását kérő személy.

Szoboszlai testőre nemcsak a sok embert vonzó eseményekre, hanem mindenhová elkíséri őt, minden lépéséről tud. Ez a munka diszkréciót követel a résztvevőktől, de az, hogy létezik ilyen feladatkör, egyáltalán nem ritka, sőt, a középpályás foglalkozását figyelembe véve teljesen természetes: a Premier League-ben az ilyen szintű játékosok között mindenkinek van saját biztonsági embere, Dominik az egyik utolsó volt, akinek még nem volt.

A lap kiemelte, hogy Szoboszlait sztárként kezelik külföldön, és immár sztárként kezelik itthon is. Emlékeztettek, hogy mindenki az ő mezét hordja, a második legnagyobb világcég reklámja fut vele a tévében, és most már testőre is van.

Barát,

játékostárs

és a futballista menedzsmentje

sem kívánt részletekbe bocsátkozni, így egyelőre hatalmas titok övezi a fess biztonsági ember személyét – ebből is látszik, hogy ez itthon még mindig mennyire érzékeny téma. Ritka is: korábban magyar futballistaként Dzsudzsák Balázs volt az, aki mellé felvigyázót rendelt az orosz Anzsi Mahacskala.

A cikkben megpróbáltak utánajárni, hogyan dolgoznak a testőrök ebben a szakmában, mik a kondíciók.

Minden egyedi: egyedi árazás, egyedi esetek, de Szoboszlai Dominik egy kiemelt személy, sokszorosa lehet az órabére az átlagosnak – tudták meg Tüzes György biztonsági szakértőtől, aki azt is elmondta: ami 15-20 ezer forint per óra, ha egy átlagos személyt, egy átlagos esetet veszünk alapul, de lehet akár napi sok százezer forint per alkalom.