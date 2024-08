Párizs 2024: Döntőben a magyar férfi párbajtőrcsapat

Andrásfi és Cannone következett, előbb a magyar, majd együttes után újabb lábszúrással a francia volt eredményes, a folytatásban viszont Andrásfi nagyszerű tempószúrásokkal - asszóját 5-2-re nyerve - hét tusra növelte az előnyt (15-8). Kochot gyorsan megszúrta Borel, majd együttes találat után a magyar kifordulásért sárga lapot kapott, de ezután megint megtáltosodott és sorozatban adta a tusokat tempóból, illetve nagyszerű védéseket követően.

Volt 21-12 is az állás, a csere pedig 24-16-nál következett Koch 9-8-as siker után. Siklósi vívott a hatodik párban Mideltonnal, akitől az idei Eb-döntőben kikapott. Ezúttal ő volt a hatékonyabb, karján, vállán is megszúrta ellenfelét gyors és pontos heggyel és még hátrálva is tust adott, 6-2-re nyert. A harmadik kör 30-18-ról indult, Cannone helyére Paul Allegre állt be, aki Kochhal került szembe. Újabb látványos magyar tusok következtek, de a francia magára talált. Koch cipőfűzőkötéssel próbálta megtörni a lendületét, ez össze is jött, a következő két találatot ő adta, így a hetedik párharc is magyar sikerrel - 5-3-as - győzelemmel zárult.

Még 14 tusos hátránynál is jött a biztatás a franciáknak a lelátóról, bár az eredmény alakulása miatt korántsem voltak annyira hangosak a nézők, mint általában. Andrásfit a nyolcadik asszó elején csuklón szúrta Midelton, majd a vállán és a combján is eltalálta. A magyar párbajtőröző azonban javítani tudott, ő is adott sorozatban három tust. Fontos volt, hogy ne engedje közelebb ellenfelét, és ha lehet, jusson el 40-ig, hogy Siklósinak könnyebb dolga legyen a végén Borellel. Ez volt az első asszó, amelyet nem nyertek meg magyarok, de így is 5-5-ös döntetlen lett a vége. A 40-26-ról kezdődő utolsó párharc 5-4-es magyar sikerrel zárult.

Szinte hihetetlen volt, amit a magyar vívók a páston mutattak, rendkívül koncentrált, nagyon magas színvonalú vívással fokozatosan elhúztak és saját közönségük előtt megtörték kedvenc fegyvernemükben a rettegett franciákat.

Ezt megelőzően legutóbb 2016-ban szerepelt nyári játékokon magyar férfi párbajtőrcsapat, akkor a jelenlegi szövetségi kapitány, Boczkó Gábor, valamint Imre Géza, Rédli András és Somfai Péter alkotta együttes harmadik lett.