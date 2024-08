Etikátlan küzdelem lehet az olimpián – kiállnak a magyar bokszolók Hámori Luca mellett

Nyilvánvaló, hogy erőfölényben van a ringben az algériai sportoló, ha sokkal több tesztoszteron van a szervezetében, mint egy női bokszolónak – mondta Miló Viktória, profi ökölvívó világbajnok a Világgazdaságnak.

Etikátlan küzdelembe száll bele Hámori Luca / Fotó: AFP

Az ökölvívásban az a lényeg, hogy megüsd a másikat, az ütések által szerzik a pontokat a bokszolók, vagy épp KO-val ütik ki az ellenfelet. Óriási sérüléseket szerezhetnek a nők a ringben, még nő-nő elleni küzdelemben is,

ha viszont biológiailag férfival kell bokszolni, még inkább fennáll ennek a veszélye, és egy karriert törhet ketté egy olyan sérülés, orrcsonttörés, arccsonttörés, vagy a kudarc általi lelki sérülés, ami után nem szállhat vissza a ringbe. Addig feszegetik, amíg nem történik egy életre szóló nagy baleset a ringben

– mondta Miló Viktória.

Viki azt is kihangsúlyozta, hogy aggódik a női ökölvívás jövőjéért.

Kérdezem én, hogy ezek után, hogy fogják leengedi a szülők a gyerekeket az edzésekre? Veszélyezteti a női ökölvívás sorsát, mert a szülők nem fogják leengedni a lányaikat bokszolni.

A világbajnok bokszolónő nagyon felháborítónak tartja a helyzetet, női ökölvívóként a pályafutása során folyamatosan azon dolgozott, hogy elfogadják a női ökölvívást és a szülők engedjék le lányukat az edzőterembe, és zárják ki téves hiedelmeiket.

„Egyébként is hajlamos azt gondolni egy civil ember, hogy megverik, elcsúnyul, elférfiasodik a gyermek és most itt van hogy már biológiailag férfiakkal kell bokszolnunk a ringben” – mondta és hozzátette: „Küzdünk a családon belüli erőszak ellen és most nézheti egy egész világ, ahogy egy biológiailag férfi ver egy nőt?”

Etikátlannak tartja a helyzetet: „ha biológiailag férfi, induljon a biológiailag férfiak között. Miért nem ott indul? Mert ott nincs akkora erőfölényben?” Kihangsúlyozta, hogy Imane Khelif nem tehet arról, hogy rendellenességgel született, de

ha igazi sportembernek gondolja magát, akkor nem lett volna szabad elindulnia az olimpián.

Egyöntetű vélemények vannak, egész Magyarország forrong a kialakult helyzet miatt – ezt már Erdei Zsolt, korábbi félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó világbajnok mondta a Világgazdaságnak. Nem érti, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság miért engedélyezte azt, hogy egy biológiailag férfit összepárosítsanak egy nővel.

Már nem nagyon lehet ugrabugrálni, hiszen több mérkőzés is lement, azokat, akik Imane Khelif által kiestek, már nem lehet rehabilitálni

– mondta Erdei Zsolt. Úgy véli, hogy hibás döntések születtek: „nyilván féltjük a fiatal tehetséges lányunkat, ez ilyen formában már egy teljesen más sport, így nem fair és az olimpia szellemét is teljesen aláássa”.