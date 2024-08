Folytatódik az adok-kapok Hosszú Katinka és az úszószövetség között

Hosszú Katinka még a párizsi olimpia idején szállt bele a Magyar Úszószövetségbe – írta a Magyar Nemzet. A 35 éves klasszis alattomosnak és gerinctelennek nevezte a MÚSZ viselkedését, mivel szerinte Milák Kristóf helyett Léon Marchand-t segítették azzal, hogy információt adtak ki a magyar úszó formájáról, így a kihívó és annak neves edzője, Bob Bowman tisztában volt azzal, hogyan kell felkészíteni a franciát a Milák elleni csatára.

Hosszú Katinka az áprilisi országos bajnokságon / Fotó: Kovács Tamás

Hosszú hozzátette, a páros élt is a „kapott” információval, Marchand ennek köszönhetően volt képes lehajrázni Milákot 200 pillangón, így az ő nyakába került az arany, míg a magyar kiválóságnak az ezüstérem jutott (a 100 pillangón szerzett aranya mellé).

Hosszú az érvelése után távozásra szólította fel a MÚSZ elöljáróit, akik kivárták az olimpia végét, és csak akkor reagáltak a vádakra. A szövetség múlt hétfőn tartott sajtótájékoztatót. Egyrészt értékelték a magyar úszók párizsi teljesítményét (három arany-, egy-egy ezüst- és bronzérem), másrészt Wladár Sándor elnök Milák Kristófról is beszélt, és Hosszú Katinka nyílt levele volt az utolsó „napirendi pont”.

Egy elnöknek, úgy látszik, az is kötelessége, hogy gyalázatot nyeljen. Az olimpiai játékok közepén kijönni egy ilyen acsarkodó nyilatkozattal, az károkat tud okozni a teljes olimpiai csapatban. Minden tiszteletet megérdemel a pályafutása, az eredményei, ugyanakkor el kell mondanom, hogy ő ugyanazt a támogatást megkapta az olimpiai kvalifikáció hiányában is, erről külön hatáskörben döntöttem, így mehetett meleg égövi edzőtáborba is.

Azt, hogy engem szarjankózik és mindenféle egyéb üzenetekben kritizál, azt nyelem, de már nem sokáig.

Értem, hogy a medencében fantasztikus eredményei voltak, le a kalappal, de azon kívül mint egyesületi vezető eddig nem tett hozzá sokat az eredményekhez.

Volt olyan utánpótlás-ob, amelyen a 273 indulóból kettő indult az Iron Swim színeiben, úgy, hogy a Duna Arénában nagy kedvezménnyel élhet – világított rá Wladár, akinek mondanivalóját Szántó Dávid, a MÚSZ nemzetközi versenyrendezései vezetője egészítette ki: