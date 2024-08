Miközben Imane Helif pereli a fél világot, Lin Jü-ting hősként tért haza Tajvanra

Tajvan a Nemzeti Dicsőségéremmel tünteti ki a női 57 kilogrammban olimpiai aranyérmes ökölvívóját, Lin Jü-tinget, akinek indulása a párizsi ötkarikás játékokon nemzetközi vitát gerjesztett a férfias kinézetű sportoló vitatott nemi hovatartozása miatt. A tajpeji bejelentés szerint Lin pénzjutalmat is kap.

A tajvani interszex ökövívó hősként tért haza, Imane Helif pereli a fél világot / Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Lin Jü-tingről még tavaly a sportági világszövetség (IBA) elnöke, Umar Kremljov azt nyilatkozta, hogy a vizsgálatok szerint a férfiakra jellemző XY-kromoszómái vannak, és az IBA kizárta őt, továbbá hasonló okból az algériai Iman Helifet (66 kilogramm) is a 2023-as világbajnokságról túl magas tesztoszteronszintjük miatt.

Ugyanakkor az IBA-val és orosz elnökével éles konfliktusban levő Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megvédte a két bokszolót, és engedélyezte számukra az indulást a női mezőnyben a párizsi nyári olimpián, ahol nemcsak Lin, hanem Helif is – többek között Hámori Luca legyőzésével – első lett kategóriájában. A NOB a rajtengedély megadásával egy időben azt is közölte, hogy a két versenyzőt tavaly agresszió érte az IBA részéről és kizárásuk önkényes volt.

Lin a hős, Imane Helif az ellenség

Miközben Tajvanban kitüntetést és pénzjutalmat kap az interszex bokszoló, addig Európában hatalmas botrány lett az olimpián a női ökölvívás miatt. Imane Helifet sok támadás érte azt követően, hogy kevesebb mint egy perc alatt győzött olasz ellenfele, Angela Carinivel ellen. Az olasz ökölvívó 46 másodperc után bedobta a törölközőt, majd a meccs után közölte, hogy még soha nem ütötték meg annyira, mint Helif. Ezt követően az algériait Hámori Lucával sorsolták össze, aki pontozással veszített a három menet után.

Az eset nagy botrányt kavart, többen elítélték az afrikai öklözőt, a közösségi médiában Elon Musk és J. K. Rowling is kifakadt a női sport tisztaságát féltve. Helifet ügyvédje elmondása szerint nagyon megviselték a bírálatok, nem hagyja annyiban a történteket, így pert indított az őt támadók ellen internetes zaklatás miatt. Algír jogi képviselője, Nabil Boudi elmondta: a francia hatóságokhoz benyújtott kereset hivatalosan az X (korábbi nevén Twitter) ellen irányul, így az eljárás ismeretlen tettesek ellen zajlik. Mivel azonban a beadványban több ismert személyt is név szerint említenek (Musk és Rowling mellett Donald Trump neve is előkerül), az ő megnyilvánulásaikat biztosan kiemelt figyelemmel fogják vizsgálni az illetékesek.