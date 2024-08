Hosszú Katinka is megszólalt a Milák-botrány kapcsán: kiállt az újságírók mellett

Bár Milák Kristóf szombaton befejezte szereplését a párizsi olimpián, 200 méter pillangón ezüstérmet szerzett, 100 méter pillangón pedig olimpiai bajnok lett, úszóklasszisunk szereplése és jövője továbbra is forró téma a közvélemény számára. A nyilvánosság kizárásával zajló felkészülése alatt, majd győzelme után is számos szakértő, edző, korábbi sportoló megszólalt. Többek között a sajtót is kritika érte, amiért az immár kétszeres olimpiai bajnok úszó kapcsán volt, hogy túlzásba esett. Most Hosszú Katinka is megszólalt a témában.

Hosszú Katinka is elmondta a véleményét a Milák Kristóf körül kialakult helyzetről / Fotó: Kovács Tamás / MTI

A párizsi olimpiáról lemaradó, az ötkarikás játékok alatt az Eurosportnál szakértőként dolgozó háromszoros olimpiai bajnok úszóklasszis nyílt levelet intézett a Magyar Úszó Szövetségnek, melyben kiállt a média munkatársai mellett. A Facebook-oldalán közzétett bejegyzését változtatás nélkül közöljük:

„Olvasva a magyar közvéleményt nem értem miért az újságírókat támadják, ők csak a munkájukat végezték és kommunikálták a MUSZ elnök, a MUSZ szövetségi kapitány és Milák Kristóf edzője szavait. Nem volt még olyan MUSZ vezetés aki ennyire károsította volna a legjobb versenyzője felkészülését.

Bob Bowman a MUSZ-tól kapott információkból már Olimpia előtt hónapokkal tudta, hogy tanítványát a 200 méter pillangó utolsó 50 méterére kell készítse mint fizikálisan, de leginkább mentálisan. Párizsban Bowman-nak csak annyit kellett Marchandnak mondania: „Te edzettél a világon a legkeményebben, az utolsó 50-en utol fogod érni Milákot, aki alig edzett idén, Te érdemled meg az aranyat.”

Sajnos nem ez az első Olimpiai Érem ami MUSZ vezetés miatt nem valósul meg, de reméljük az utolsó. Milák csak a jéghegy csúcsa, gondoljunk bele ha a világcsúcstartó olimpiai címvédővel ezt csinálják, mi a jussa a többi versenyzőnek.

A MUSZ vezetés a teljes ellenkezőjét csinálta mint ami a dolguk lett volna. A “munkát” ők nem végezték el, sőt hátráltatták. Ilyen alattomos, gerinctelen viselkedés után az egyetlen tisztességes lépés a teljes vezérkar lemondása lenne. Vissza kell vonulniuk a hadszíntérről. De ezúttal nem csak egy előrehozott választással, amit megfélemlítést és zsarolást alkalmazva újra választással semmivé tesznek , hanem véglegesen.