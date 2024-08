Kezdenek az aranyesélyes kajak-kenusok, eldőlhet kézilabdázóink és vízilabdázóink sorsa – itt a magyarok keddi programja

A magyar szurkolók számára a hétfői egy könnyedebb nap volt Párizsban, kedden azonban folytatódik a nagyüzem. A gyorsasági kajak-kenusoknak is megkezdődik az olimpia, ebben a sportágban ezúttal is számos érmet, köztük több aranyat is várhatunk a csapattól. A vitorlázó Vadnai Jonatán 11 órától már az éremfutamban küzd a minél jobb helyezésért. Vízilabdázóink és kézilabdázóink számára pedig már az elődöntő a tét. Mutatjuk, mikor és hol kell figyelni honfitársainkra.

Tokióban még kettős magyar győzelem is volt kajak-kenuban, a párizsi olimpia előtt a nagy a várakozás / Fotó: Philip Fong / AFP

Atlétika (Stade de France)

10.00: női távolugrás selejtező (Bánhidi-Farkas Petra)

Birkózás (Mars-mező Aréna)

11.00: kötöttfogás 77 kg (Lévai Zoltán) nyolcad- és negyeddöntő

18.15: kötöttfogás 77 kg elődöntő

Kajak-kenu (Vaires-sur-Marne-i pálya)

9.30: előfutamok – férfi K-4500 m (Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor – 9.30), női K-4500 m (Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra – 10.10), férfi C-2500 m (Adolf Balázs, Hajdu Jonatán – 10.30), női C-2500 m (Kiss Ágnes, Nagy Bianka – 11.10), férfi K-2500 m (Nádas Bence, Tótka Sándor – 11.40); Kopasz Bálint, Varga Ádám – 12.00), női K-2500 m (Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra 12.20; Pupp Noémi, Fojt Sára – 12.40), reményfutamok – férfi K-4500 m, férfi és női C-2500 m, férfi és női K-2500 m

Kézilabda (Pierre Mauroy Stadion, Lille)

17.30: női negyeddöntő, Magyarország–Svédország

Vitorlázás (Marseille-i jachtkikötő)

11.00: ILCA 7 (Vadnai Jonatán) – éremfutam

Vízilabda (Paris La Défense Aréna)

20.35: női negyeddöntő, Magyarország–Egyesült Államok