Orbán Viktor szerint aranyérmes lehetett volna Hámori Luca, ha nem egy férfiszerű ellenféllel kell megküzdenie

Derekas helytállásnak nevezte Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Sportnak adott interjúban a magyar olimpikonok által elért eredményeket, köztük a hat aranyérmet, és úgy vélte, hogy a magyarok helye az első tízben van.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő elmondta, hogy titokban nyolc aranyéremben reménykedett, de az elért hat első helyet is derekas helytállásnak értékeli. Orbán Viktor megjegyezte, ha a jelent nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy szépen helyt álltunk, tartjuk magunkat. Orbán Viktor szerint nem lehet kimaradni az új sportágakból sem. „Ez nehéz szakmai feladat, amit majd az olimpiai bizottságnak kell megoldania, de nem mondhatunk le az olimpia programjába bekerülő új sportágakban elérhető esélyeinkről, mert ezzel hátrasoroljuk magunkat” – mondta.

A miniszterelnök szerint óriási teljesítmény őrizni a helyünket, de Szilágyi Áron kardvívót idézve kiemelte: ami ma elég, az holnap kevés. „A sport nem matematika” – mondta, hozzátéve, hogy

nem lehet úgy elvárni a sporttól a sikereket, mint régen a termelési mutatókat a szocializmusban.

Ugyanakkor kiemelte: a magyarok helye az első tízben van.

A miniszterelnök rámutatott: vannak ki nem használt lehetőségeink, példaként említette a kerékpárt. „Azt mutatja, hogy van valami nehezen megfogalmazható rejtélyes kapcsolat a sportág meg a magyarok között. Az meg hiba, hogy a pályakerékpárból kiszálltunk. A velodromok építése része volt a magyar sportágfejlesztési terveknek, de aztán pénzhiány okán elmaradt”. Megjegyezte, hogy legalább kettőt, de inkább hármat kellene építeni. Orbán Viktor szerint ugyanakkor a küzdősportokban is van keresnivalónk, és nem csak a férfiaknak.

„Közel voltunk, ha nem egy férfiszerű ellenféllel kell verekednie, megküzdenie a mi lányunknak, Hámori Lucának, akkor ott éremközelben, sőt a dobogó tetején is állhattunk volna.

Bízunk az olimpiai mozgalomban, hogy erre a kínos problémára megnyugtató megoldást talál” – tette hozzá.

Szólt a birkózásban, kajak-kenuban, úszásban és vívásban elmaradt aranyérmekről is. „Ezekben a sportágakban általában voltak kiemelkedő zsenijeink. A vívásban Szilágyi Áron, a kajak-kenuban legutóbb Kozák Danuta, úszásban Hosszú Katinka. Olyan sportolónk, aki kettő vagy akár három aranyat is hoz, ami a mi érmeink számán sokat lendíthetne, most éppen nincsen” – tette hozzá.