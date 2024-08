Párizs 2024: nem volt kétség, Milák Kristóf olimpiai bajnok – megvan a harmadik aranyérmünk

Milák Kristóf 49.90-cel megnyerte a 100 méteres pillangóúszás szombat esti döntőjét a párizsi olimpián. A Honvéd 24 éves világklasszisa saját maga második, a magyar úszósport 31. ötkarikás bajnoki címét szerezte, és ezzel immár három aranyérme van Magyarországnak a franciaországi nyári játékokon.

Párizs 2024: Milák Kristóf a 100 méter pillangóúszás királya /Fotó: Csudai Sándor/ Mediaworks

Honfitársunk az indítás után elsőnek jött fel, de ezúttal a riválisok jóval gyorsabban kezdtek nála, és csak negyediknek fordult. Most viszont jól bírta a hajrát, a legjobb, 26.50 másodperces második ötvenet úszta, és 49.90 másodperccel elsőként csapott célba.

Milák ezzel a második férfi úszó lett az olimpiák történetében, aki négy érmet nyert pillangóúszásban, ez eddig csak a 23-szoros bajnok amerikai Michael Phelpsnek sikerült, aki nyolcszor állt dobogón. Emellett Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás után a harmadik magyar úszó lett, aki két különböző ötkarikás játékokon állhatott fel a dobogó tetejére.

A magyar versenyző ebben a számban élete második legjobb eredményét érte el, ennél jobban csak a tokiói fináléban úszott, amikor 49.68 másodperces Európa-csúcsával második lett az amerikai Caeleb Dressel mögött.

Utóbbi most is ott volt a mezőnyben, de nem jutott be a fináléba.

Legutóbb az 1996-os atlantai játékokon fordult elő, hogy medencében legalább két magyar úszó diadalmaskodjon: Czene Attila 200 méter vegyesen, Egerszegi Krisztina 200 méter háton, míg Rózsa Norbert 200 méter mellen győzött akkor – írja az MTI.

Eredmények:

férfi 100 méter pillangó

Olimpiai bajnok: Milák Kristóf (Magyarország) 49.90

2. Josh Liendo (Kanada) 49.99

3. Ilya Kharun (Kanada) 50.45

4. Noe Ponti (Svájc) 50.55

5. Maxime Grousset (Franciaország) 50.75

6. Nyls Korstanje (Hollandia) 50.83

7. Matthew Temple (Ausztrália) 51.10

8. Mizunuma Naoki (Japán) 51.11

Előzmények

A néhány napja 200 méteren ezüstérmesként záró Milák a 100 méter pillangóúszás péntek délelőtti előfutamában óriási iramot diktálva, 50.19 másodperces idővel az első helyen lépett tovább. A péntek esti úszóprogramban a Honvéd 24 esztendős világklasszisa, a szám tokiói ezüstérmese a második középdöntőben a legjobbakat megillető négyes pályáról indult, és bár elmaradt az előfutamban úszott idejétől, mégis az első helyen ment tovább 50.38 másodperccel.