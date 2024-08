Párizs 2024: nem csitulnak a kedélyek, nyomozást szorgalmaz a Hámori Lucával bokszoló Imane Helif

Helif pontosan tudta, hogy XY kromoszómával rendelkezik, ami a jelenlegi tudományos ismeretek szerint a férfi nemet jelenti – akkor is, ha nőnek van anyakönyvezve és az útlevelében is az áll, hogy »woman«. Génjeiben hordozza a férfi-nő közötti különbséget. Férfinak gyenge, nőnek túl erős. Még akkor is, ha valóban jó pár alkalommal kikapott már pályafutása során. Dacára a vereségeinek, nem szabadna, hogy a nők között induljon. Azt, hogy kromoszóma-rendellenességben szenved, tudja, tudta.