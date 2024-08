Párizs 2024: pálinkával kúrálta ki magát a Szajnában úszás után a remeklő magyar úszónő

Fábián Bettina remek teljesítményt nyújtva az ötödik helyen végzett a nyílt vízi úszók csütörtöki 10 kilométeres versenyében a párizsi olimpián. A Szajna vizében szerdára már a határérték alá csökkent a baktériumszint, így nem volt akadálya annak, hogy reggel 7.30-kor elrajtoljon a 24 fős mezőny. A holland Sharon van Rouwendaal győzelmével véget ért futamban a 19 éves magyar úszónő a bravúros ötödik helyen végzett.

Fábián Bettina elégedett lehet a párizsi olimpián elért eredményével / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A párizsi olimpia előtt és alatt folyamatosan téma volt a Szajna állapota. A folyó szennyezettsége miatt kérdéses volt a versenyek megrendezése, edzéseket is töröltek, és versenyt is napoltak el miatta. Ez nemcsak a három magyar nyílt vízi úszó, és a három magyar triatlonos felkészülését befolyásolta, hanem óvintézkedéseket is tettek ennek érdekében.

Fábián Bettina a remek szereplése után összekötötte a kellemeset a hasznossal, és a Magyar Úszó Szövetség Facebook-oldalára felkerült videó tanúsága szerint egyszerre letudta az ünneplést és a fertőtlenítést is: pálinkával.