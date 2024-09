Az Aston Martin megerősítette: Adrian Newey náluk folytatja

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy távozik a Formula–1-es Red Bull tervezőmérnöke, és már azt is tudni, hol folytatja. Adrian Newey az Aston Martinnál köthet ki – rengeteg pénzért. A Lawrence Stroll által vezetett Aston Martin kedden hivatalosan is megerősítette Newey érkezését, aki a 2026-os projekt vezetése mellett részvényes is lesz a csapatnál – írta meg a Nemzeti Sport.

A Formula–1-es Aston Martin hivatalosan is megerősítette Adrian Newey érkezését / Fotó: AFP

Adrian Newey 2025. március 1-jén kezdheti meg a munkát Silverstone-ban, vagyis a következő évi autófejlesztésben még nem vesz részt, a 2026-tól érvénybe lépő nagy szabályváltozásoknak már az általa is tervezett autóval vághat neki az alakulat – a csapatok legkorábban januártól dolgozhatnak az új éra versenygépein.

A 65 éves szakembernek tizennégy bajnoki címet nyerő versenyautó került ki a kezei közül: a Red Bull mellett a Williamst, valamint a McLarent is sikerre vezette már, és az Aston Martin is azzal a céllal szerződtette, hogy a segítségével bajnokcsapattá váljon.

Ennek érdekében korábban Dan Fallows (korábban Newey jobbkeze volt) és Enrico Cardilo szolgálatait is megszerezte, és az új érát már a Honda-erőforrással felvértezve kezdi meg.