Cristiano Ronaldo újabb rekordot döntött, de most nem a futballpályán

Cristiano Ronaldo esetében nem újdonság, és nem is ritka esemény, hogy megdönt egy rekordot. Hosszú karrierjének köszönhetően már így is számos csúcs fűződik a portugál futballzseni nevéhez, ez a lista bővült most egy újabb csúccsal.

Cristiano Ronaldo megint egy rekordot ünnepelhet / Fotó: NurPhoto via AFP

A 39 esztendős támadó lett az első ember, aki összes közösségi oldalát együtt nézve átlépte az egymilliárdos követőszámot.

A nem mindennapi hírt stílszerűen a közösségi felületein osztotta meg a követőivel.

„Madeira utcáiról jutottam el a világ legnagyobb színpadjaira. A pályán mindig a családomért és értetek játszottam, most pedig itt állunk együtt, egymilliárdan. Az egész utamon végigkísértetek, beleértve a hullámhegyeket és hullámvölgyeket is. Ez a mi közös utazásunk, és együtt megmutattuk, hogy nincsenek határok, közösen bármit elérhetünk. Köszönöm, hogy hittetek bennem, támogattatok, és köszönöm, hogy részesei vagytok az életemnek. A legjobb dolgok még csak most következnek, folytatjuk, küzdeni, győzni fogunk és újra történelmet írunk majd, így együtt mindannyian”

– fogalmazott a labdarúgó, aki nemrégiben indította el saját YouTube-csatornáját UR. Cristiano néven.

A csatorna elképesztő ütemben kezdett növekedni, épp egy focimeccsnyi idő, 90 perc alatt érte el az egymillió feliratkozót, az 50 millióhoz egy hét kellett, jelenleg pedig 60,8 millióan követik.