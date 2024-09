A FIFA visszasorolta a magyar válogatottat a világranglistán

Bajnokok Ligája: örülhetnek a tippmixelők, már két gól után bezsebelhetik nyereményüket

Szeptember 17-én elrajtol a labdarúgó-Bajnokok Ligája új szezonja, megújított lebonyolítással és most először 36 csapattal a főtáblán. Az új rendszer szerint most minden együttes egy tabellán kap helyet, és az ott elért helyezés függvényében alakul ki a kieséses szakasz mezőnye. A Tippmixprón egy vadonatúj funkció, a kétgólos előnynél elérhető korai kifizetés várja a fogadókat már a Bajnokok Ligája első fordulójában is.