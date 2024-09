Magyarország legújabb stadionja: két helyszín jöhet szóba

Miután márciusban a Mol Vagyonkezelő Kft. felvásárolta az Újpest FC-t, hamarosan felmerült az is, hogy a focicsapatnak új stadionra lehet szüksége, hiszen a jelenlegi Szusza Ferenc Stadion száz éves alapokon nyugszik – mondta Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik panelbeszélgetésén még júliusban.

A Megyeri úti stadion most / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A klubvezető akkor csak annyit árult el, hogy a stadion 2027-re lehet kész, és az könnyen lehet, hogy a jelenlegi aréna helyén, a Megyeri úton épülhet fel, illetve azt is hozzátette, hogy biztosan Újpest közigazgatási területén lesz.

Két lehetséges helyszín maradt

Az Újpesti Hírmondó friss információi ennek nem mondanak ellen, sőt a lap Molos források alapján úgy tudja, hogy már csak két helyszín van versenyben,

a Megyeri út vetélytársa pedig nem más, mint a Fóti úton található egykori Tungsram telephely.

A Megyeri út mellett az szól, hogy azt már most is sportcélra használják, ám gondot jelent a terület korlátozott mérete. Ezzel szemben a Fóti úti Tungsram telephely hatalmas, és a megfelelő infrastruktúra ott is a rendelkezésre áll. További előnyt jelent a terület jó megközelíthetősége tömegközlekedéssel, ami Ratatics szerint fontos szempont. A Fóti úti területtel is járnak azonban hátrányok, ugyanis a Hernádi Zsolt érdekeltségébe tartozó területre már egy ezerlakásos lakóparkot is terveznek.

A Mol egyelőre még nem döntött az Újpest FC labdarúgó-csapatának új helyszínéről.